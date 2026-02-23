Muchos lo hacen en Mallorca sin saberlo: por qué Hacienda puede multarte si compartes cuenta con tu hijo (y cómo evitarlo)

Compartir una cuenta bancaria entre padres e hijos es una práctica frecuente en muchas familias de Mallorca: para que el joven tenga tarjeta, para pagar estudios, para “echar una mano” con recibos o simplemente por comodidad. El problema llega cuando esa cuenta compartida provoca movimientos de dinero difíciles de justificar o traspasos que, a ojos de la Administración, pueden parecer una donación encubierta o una renta no declarada. Y ahí sí puede haber regularizaciones, recargos y sanciones.

Lo primero: no es lo mismo “cotitular” que “autorizado”

A nivel bancario, un cotitular es titular de la cuenta (con capacidad de disposición según el régimen pactado), mientras que un autorizado puede operar “en tu nombre”, pero no es titular. El Banco de España explica estos regímenes de disposición (mancomunada/indistinta) y que, como titular, puedes nombrar autorizados para que dispongan del dinero en tu nombre.

Por qué importa en lo fiscal: cuando tu hijo figura como cotitular, en la práctica se mezcla la operativa y puede ser más difícil demostrar de quién es realmente el dinero y por qué entra o sale.

El riesgo nº1: que Hacienda lo interprete como una donación (y no la declares)

En España, los incrementos de patrimonio “a título gratuito” (como una donación) tributan por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En Baleares, la gestión y recaudación corresponde al Govern a través de la Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) en muchos supuestos (por residencia del donatario en Illes Balears, por ejemplo).

Si al compartir cuenta tu hijo acaba apropiándose o usando como propio dinero que era tuyo (por ejemplo, retiradas habituales para sus gastos sin trazabilidad, traspasos “para que lo tenga él”, etc.), la Administración puede exigir que se trate como donación y que se presente la autoliquidación correspondiente (por ejemplo, el modelo 651).

¿Y si no lo declaras?

La Ley General Tributaria regula infracciones y sanciones. Por ejemplo, no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones en determinados casos puede conllevar una multa fija (la ley recoge, entre otras, 200 euros en supuestos del artículo 198).

Y si hay una deuda que debiera haberse ingresado y no se ingresa correctamente, existe infracción por “dejar de ingresar” (art. 191), además de posibles recargos del período ejecutivo si la deuda entra en esa fase.

El riesgo nº2: “ganancias patrimoniales no justificadas” por ingresos o saldos que no cuadran

Otro foco habitual es el IRPF. La propia Agencia Tributaria explica que tendrán la consideración de ganancias patrimoniales no justificadas los bienes o derechos cuya tenencia/adquisición no se corresponda con la renta o patrimonio declarados, y que se atribuyen en función de la titularidad donde se manifiesten.

¿Qué pinta aquí una cuenta compartida con tu hijo?

Si en esa cuenta hay ingresos (transferencias, efectivo, bizum, movimientos entre cuentas) y no queda claro si corresponden a ti o a tu hijo —y si están o no justificados— puedes acabar en una comprobación en la que Hacienda pida explicaciones. Si no se justifican, puede haber regularización y, en su caso, sanción conforme al régimen general de la Ley General Tributaria.

Señales que suelen complicar las cosas (y que en Mallorca se ven a diario)

Sin exagerar ni “meter miedo”, estos son escenarios típicos que aumentan el riesgo cuando hay cuentas compartidas:

La cuenta se usa para cobrar nómina/pagos de una persona y gastos de otra sin separación clara.

de una persona y de otra sin separación clara. Hay ingresos recurrentes (familia, efectivo, terceros) sin un concepto que explique el motivo.

(familia, efectivo, terceros) sin un concepto que explique el motivo. El hijo retira o recibe dinero “como suyo” pero en realidad sale del patrimonio del padre/madre (posible donación).

Se abre la cotitularidad “por comodidad” y con el tiempo se pierde el control documental.

Cómo evitar problemas (sin dejar de ayudar a tus hijos)

Medidas sencillas que suelen reducir sustos:

Valora la figura de “autorizado” en lugar de cotitular, si lo que buscas es que pueda operar pero el dinero siga siendo tuyo. (El Banco de España distingue claramente titularidad y autorizados). Separa roles: una cuenta para tus ingresos/gastos y otra para el hijo (o una cuenta joven) con transferencias claras. Si le das dinero de forma relevante o con vocación de permanencia, infórmate del ISD en Baleares y de la presentación que proceda (modelo 651 / ATIB). Documenta: conceptos de transferencias (“mens