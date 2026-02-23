El Ibex 35 arranca la semana en zona de máximos gracias al empuje de la banca

Navegando en zonas de máximos. Así ha arrancado el Ibex 35 la primera sesión de esta semana, con un alza del 0,4% que ha llevado al selectivo español a situarse en los 18.257,9 puntos alrededor de las 9 de la mañana. Así, el Ibex vuelve a rondar la cota de los 18.300 puntos, aún inexplorada, a la que ya se acercó la semana pasada en varias ocasiones. Gran parte del alza del parqué madrileño se debe a las entidades financieras, que han iniciado la negociación con subidas destacables.

La agenda macro está marcada por el pulso entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y el Tribunal Supremo del país, después de que este último asestara un duro golpe contra los aranceles que impuso el pasado mes de abril. La corte suprema invalidó el efecto de los aranceles iniciales de Trump, ordenados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Sin embargo, el magnate neoyorquino halló la fórmula para seguir manteniendo sus tarifas, bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que capacita al mandatario para imponer aranceles máximos del 15% por un periodo inicial de 150 días. Pasado ese tiempo, sin embargo, los aranceles solo podrán ser prorrogados con el consentimiento del Congreso de EEUU.

En el plano nacional, como recoge 'Europa Press', la aseguradora Línea Directa ha reportado que cerró 2025 con un beneficio neto de 85,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 33,5% en comparación con el año anterior, mientras que Almirall ha indicado que obtuvo un beneficio neto de 46,2 millones en 2025, cifra que multiplica por más de cuatro las ganancias de 10,1 millones de euros que registró en 2024.

Asimismo, la plantilla de Tubos Reunidos está llamada a una nueva jornada de huelga este lunes, coincidiendo con la nueva reunión que se celebrará para continuar con las negociaciones del ERE, que prevé el despido de 301 trabajadores de las plantas de Amurrio (Álava) y Trapagaran (Vizcaya).

Con estos avances, en los primeros compases de la jornada las mayores alzas correspondían a la banca, que ha sido responsable del tirón de primera hora. Bankinter (+1,6%), Sabadell (+1,1%), Santander (+0,99%) y BBVA (+0,83%) han sido los valores más beneficiados. Por otra parte, Fluidra (-0,83%), Indra (-0,65%) y Acciona Energía (-0,55%) destacaban en el lado de las caídas.

Por su parte, los principales selectivos europeos iniciaban la jornada en territorio gris, con subidas del 0,1% para Milán, pero caídas del 0,7% para Fráncfort, del 0,4% para París y del 0,1% para Londres.

En EEUU, además del enfrentamiento entre la Casa Blanca y el Supremo, los inversores esperarán con ansias el próximo miércoles, cuando el gigante tecnológico Nvidia divulgará sus resultados financieros. Debido al tamaño de la compañía, que representa el mayor coloso en la industria de la IA, las cuentas de Nvidia han adquirido la relevancia de un indicador macro en el país, precisamente en plena ola de dudas acerca del potencial de la industria para justificar el inmenso gasto que sus principales actores destinan a sus fines.

Atendiendo a las materias primas, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- caía un 1,26%, hasta los 70,4 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, decrecía un 1,38%, hasta los 65,56 dólares. Por su parte, los metales preciosos volvían a la senda alcista al arranque de la sesión, con el oro ganando un 1,38%, ya por encima de los 5.100 dólares, y la plata un 4,40%, en más de 85.