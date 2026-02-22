Travesía Palma-Barcelona a bordo de Trasmed

Viernes, 6 de febrero. El buque Ciudad de Palma tiene prevista su salida del puerto de la capital a las 11:30 horas, pero la jornada de trabajo para la tripulación empieza mucho antes, para que todo en el interior del barco esté en perfecto estado de revista, por la propia seguridad de la travesía y -no menos importante- para atender a los pasajeros. A esa hora de la mañana, brilla el sol, pero hay mucho viento (en plena borrasca), con lo cual habrá que extremar las precauciones. Si todo va como debe (así será, finalmente), el Ciudad de Palma atracará en el puerto de Barcelona a las 19:30 horas.

Con 40 años y larga experiencia a sus espaldas, Carmen María Santorum es la capitana; sobre ella recae la responsabilidad del pasaje (compuesto en este caso y en su gran mayoría por camioneros) y de la propia tripulación, formada por 48 miembros distribuidos en tres áreas de trabajo: departamento de cubierta, departamento de cámara y fonda y departamento de máquinas.

«Incido sobre todo a los miembros de la tripulación que llevamos personas a bordo; eso es algo que me han enseñado siempre», empieza comentando la capitana, que acto seguido añade. «Al final, una va aprendiendo de quienes han sido tus capitanes y oficiales y una va haciendo suyo aquello que más le gusta de cada uno. Yo he aprendido de todos (su forma de actuar, de llevar a los profesionales), pero sobre todo de Marcos Guillemot, que fue práctico en Palma, y de Francisco Campoy, de Barcelona».

Natural de Oviedo, Santorum recuerda el camino seguido hasta llegar a ser capitana. «Decidí dedicarme a este mundillo ya siendo pequeña. El mar y el agua siempre me han gustado. Hice un viaje a Ceuta con mi madre y mi hermano; recuerdo que mientras ellos permanecían en la cafetería yo no salía de cubierta, en donde me pasé todo el viaje. Recuerdo, además, que había barco rápido y lento, y yo le insistí a mi madre para ir en el lento. Aquello me encantó y decidí estudiar para trabajar en el sector. Miré las asignaturas de la carrera (era la licenciatura de Náutica y Transporte marítimo, de cinco años), y me gustó porque había muchísimas materias que estudiar: astronomía, electricidad, electrónica, temática de empresa, contabilidad… Muchos ámbitos diferentes».

En primer término, tras años para la diplomatura en Navegación marítima, que incluían unas prácticas. «Las llevé a cabo en remolcadores, en Gijón, y posteriormente, las prácticas de alumna (que ya no son académicas) en Transmediterránea. Después de ese año, tuve que presentar un trabajo y hacer una exposición y un examen, que -al superarla- me convertían en oficial de segunda. Y, con un tiempo de mar, tuve que volver a presentarme para ser oficial de primera y, ya finalmente, para capitana. Ahora, lo que se pide son días de mar. Lo que para los pilotos de avión son horas de vuelo, para nosotros son días de mar».

La capitana Santorum subraya que «en la carrera se escucha de todo y te puede entrar alguna duda, pero en cuanto embarqué se me quitaron todas, aunque debo admitir que el primer mes fue difícil, porque sales de la carrera, pero no sabes hacer el trabajo que tienes que hacer y pasa un tiempo hasta que aprendes y sientes que eres válida. En cualquier caso, confirmé que, más allá de la carrera, también como capitana a bordo tienes que estar preparada para tocar un poco de todo, eso fue lo que más me llamó la atención: igual te llevo el barco, como arreglo una puerta o estoy con el sistema de detección de incendios. Hay que saber un poco de todo. Yo digo que un barco es como una ciudad, en la que tienes que ser prácticamente autosuficiente».

Llegada a Barcelona

Ya sin sol y con la noche cerrándose sobre Barcelona, el Ciudad de Palma se va acercando a su destino. El atraque es -según destaca la capitana- el momento más delicado de la travesía. La velocidad va bajando en la misma medida que se aproxima la llegada a puerto (la máxima conseguida en el trayecto es de 24 nudos). En ese momento, la capitana es todo concentración, con la ayuda de los oficiales que tiene a su lado y del práctico del puerto de destino. Una figura -la del práctico- que requiere de conocimientos de las características del puerto (tiene que ser necesariamente capitán) y de una forma física y una valentía destacables para escalar al buque desde una lancha motora. Cuanto más desconozca la capitana las características del puerto, más importante serán los comentarios y sugerencias o recomendaciones del práctico a la hora de atracar. «En las maniobras es cuando más concentración debo tener, pero también es el momento que más se disfruta».

Una premisa esencial e imprescindible entre la tripulación es la cooperación entre todos los miembros y el trabajo en equipo. Lo tienen perfectamente asumido Hamza Boukharraz, el mayordomo del Ciudad del Palma en la travesía, y Dennis Castro, en el mismo departamento de cámara y fonda, y Amada Vallín, que trabaja como jefa de Máquinas en el Ciudad de Granada. Tienen, respectivamente, 36, 33 y 49 años y el denominador común de la pasión por el mar, aun sabiendo las (a veces) duras condiciones de trabajo.

«Mi función esencial consiste en organizar y coordinar todos los trabajos y que todo esté en orden: empezando por el embarque, siguiendo con atención al cliente, el restaurante y acabando con el desembarque. Por mi parte, se trata de dar solución a los problemas o situaciones que se puedan ir generando en mi departamento», señala Boukharraz. A su lado, Castro comenta en la misma línea: «Básicamente mi trabajo es hacerle sentir al pasaje que está en su casa, tratando de ayudarle en todo lo que necesite. ¿Cómo? Primordialmente siendo amables, haciendo sentirles bien y cómodos. A veces una sonrisa o una palabra amable puede cambiar una situación complicada».

Por su parte, Vallín -licenciada en Máquinas navales- explica su ascenso en el escalafón profesional. «Además del requisito académico, también es una carrera profesional, en la que puedes ir escalando: alumno, tercer oficial, segundo oficial y jefe de Máquinas».

Da cuenta asimismo de cuáles son sus responsabilidades a bordo. «Me ocupo de toda la parte de máquinas (incluye mantenimientos, inspecciones, reparación de averías) y toda la burocracia del buque; es decir, pedidos de acopios, pedidos técnicos, además de ser el lazo entre el barco y la parte exterior o la oficina». Vallín coordina un equipo formado por profesionales de distinto perfil: tres oficiales (el primero de los cuales, ella misma), un electricista, un fontanero, un caldereta y cuatro marineros de máquinas o engrasadores. Advierte que los temporales dificultan enormemente el trabajo. «El descanso es casi imposible, se hace muy difícil trabajar de pie con el balanceo. Además, las alarmas suenan continuamente puesto que los equipos no están acostumbrados a trabajar con ese balanceo».

Largas temporadas fuera de casa

Un denominador común entre los miembros de la tripulación es concebir su trabajo más como una forma de vida que como una profesión. Dicho de otro modo, les tiene que gustar aquello que hacen, porque poco o nada tiene que ver con una profesión convencional desarrollada en el medio terrestre. Una de las cuestiones que más llaman la atención son las largas estancias de los tripulantes en el buque en cuestión: están establecidas en 60 días, con un margen de cinco más o menos. Es decir, dos meses dedicados íntegramente al trabajo, sin estar en su propio domicilio ni ver a la familia y perderse -de manera inevitable- determinadas fechas importantes del calendario. Pero hay contrapartida: por lo general, los miembros de la tripulación pasan el mismo tiempo de vacaciones (o de descanso) que el permanecido en el barco. Y ello les permite incluso residir en el extranjero, como es el caso de Hamza Boukharraz y de Dennis Castro, que tienen su residencia fijada en Marruecos y Honduras, respectivamente.

«Lo más difícil de nuestro trabajo es estar lejos de casa -afirma Boukharraz-. Dos meses sin ver a la familia ni participar de eventos familiares. Pero se lleva por el compañerismo (aquí todos somos uno), por el orgullo de hacer las cosas bien en nuestro trabajo, por el hecho de sentir que pertenecemos a un grupo y que interactuamos con personas muy diferentes y conocemos distintos lugares». En su caso, Castro recuerda: «Llevo dos años seguidos tomándome las uvas del fin de año en el barco. En 13 años en la profesión, solo he pasado tres Navidades en casa. Pero te acostumbras a estar fuera de casa. De hecho, estuve un año en tierra y debo reconocer que me sentía como un pez fuera del agua».

En este mismo terreno, Amada Vallín señala que «al final te acabas acostumbrando; es cuestión de mentalidad y de psicología. Y luego viene la recompensa de unas largas vacaciones».