La venta de viviendas alcanza la segunda cifra más alta de la historia

La compraventa de viviendas ha alcanzado en 2025 la segunda cifra más alta de la serie histórica, con 714.237 operaciones, un 11,2% más que en 2024, dato solamente superado en 2007, año pico antes del estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria, según los datos que ha hecho públicos este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este dato se une al de concesión de hipotecas, que ha arrojado los números más altos en los últimos quince años.

Según el mismo organismo público, las compraventas de viviendas libres aumentaron un 12,3% en el año 2025 —que supusieron más del 93% del total de operaciones—, mientras las protegidas apenas un 1,8%. Por otro lado, las transacciones de casas de obra nueva crecieron un 16,1%, por encima de la media, aunque solo suponen una de cada cinco compraventas, mientras las de segunda mano un 10,3%.

Este jueves, el INE también ha publicado los datos de concesión de hipotecas: en 2025, se firmaron un total de 501.073 préstamos, cerca de un 18% más que en el ejercicio anterior y la cifra más alta registrada en los últimos quince años, desde 2010. Adicionalmente, el importe medio de estos créditos hipotecarios alcanzó un nuevo máximo en la serie histórica, rozando los 172.500 euros.

