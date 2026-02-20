El Gobierno niega un colapso en la red eléctrica pero admite un ‘boom’ especulativo: “No hay saturación, hay acaparamiento de permisos indebido”

Red Eléctrica de España (REE), gestora del mallado de transporte de alta tensión, y las grandes compañías energéticas, responsables de las redes de distribución del sector, han desvelado los mapas de capacidad de sus infraestructuras para poder conectar a nuevos consumidores. Las eléctricas llevan haciéndolo meses, y ya habían reconocido que un 88% de los nudos de las redes de distribución están totalmente saturados y sin capacidad extra que adjudicar a nuevas peticiones de clientes. Y este viernes lo ha hecho Red Eléctrica, admitiendo que un 75% de sus nudos ya no tiene capacidad libre para dar más permisos para conectar peticiones de nueva demanda.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, se destaca la parte positiva que implica que haya un aluvión de peticiones para conectarse a la red en España y, en todo caso, se advierte que los datos también recogen los permisos concedidos a proyectos que no saldrán adelante y que habrá que depurar para que puedan enchufarse otros proyectos industriales o tecnológicos realmente con futuro.

“La publicación hoy del mapa de capacidad de la red de transporte de electricidad demuestra que España es un gran polo de inversión, gracias las políticas de los últimos años: contamos con energía limpia y competitiva, hay una buena situación económica y previsión de crecimiento, y tenemos talento y paz social”, subrayan fuentes del Ministerio. “El atractivo inversor de España es tal que desde 2020 se han concedido derechos de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución equivalentes a duplicar la demanda nacional en pocos años”.

El Gobierno entiende que este gran volumen de peticiones de acceso limita la capacidad para conectar nuevos proyectos, pero rechaza que se pueda alertar de un colapso de la red eléctrica y, sin embargo, sí reconoce que existen movimientos especulativos (proyectos fantasma que consiguen el permiso de acceso a la red sólo con la intención de revenderlo o proyectos que piden el acceso por duplicado o por triplicado a la espera de saber en qué nudo consiguen conectarse).

“Se han detectado prácticas de acaparamiento de derechos de acceso especulativas e inaceptables”, reconocen desde el Ministerio para la Transición Ecológica, pero sin precisar el alcance y el volumen de estos comportamientos irregulares. “No hay saturación de las redes; hay un acaparamiento de permisos indebido y un efecto pernicioso de nuevos tipos de demanda, a las que es preciso exigir criterios de robustez para evitar que retiren capacidad a otros proyectos”.

El Ejecuyivo ha adoptado ya algunas medidas contra estas prácticas de acaparamiento de derechos de acceso, como fijar una caducidad de cinco años para los permisos o introducir la obligación de aportar el 10% del coste de las actuaciones necesarias en la red antes de se cumpla un año de la recepción del derecho de acceso. En paralelo, el Gobierno ultima una “nueva normativa para liberar capacidad de las redes y asegurar que las peticiones firmes, por ejemplo, para nuevas viviendas, puedan conectarse a la red y materializarse”.

El Ministerio pretende presentar en las próximas semanas un primer paquete para regular la conexión técnica de las demandas conectadas con electrónica de potencia para evitar que destruyan capacidad de acceso en su entorno y, además, aflorar una capacidad relevante. “Muchos países querrían estar en la posición de España, porque podemos seleccionar los mejores proyectos, los que aporten más valor añadido con el menor impacto ambiental. Debemos gestionar la abundancia para que dé los mejores frutos”, se presume desde el Gobierno.