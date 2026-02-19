De Mallorca a los grandes eventos internacionales: la tecnología que Piñero ha llevado a FITUR

La tecnológica TrueWorld ha consolidado su presencia en eventos de referencia tras acompañar a Piñero en FITUR con su plataforma de medición de impacto ambiental en tiempo real, una tecnología desarrollada íntegramente en Mallorca y que ya opera en algunos de los eventos más exigentes del panorama deportivo, institucional y empresarial.

La participación en FITUR ha servido como ejemplo tangible de cómo la innovación local puede integrarse con éxito en proyectos de gran visibilidad, aportando datos ﬁables, trazables y veriﬁcados para una toma de decisiones más rigurosa. En este contexto, el stand de Piñero ha sido reconocido como el más sostenible de la feria, un hito que pone en valor su trabajo colectivo de diseño, operación y gestión responsable, en el que la tecnología de medición ha actuado como herramienta habilitadora.

La solución permite medir todos los alcances de emisiones (Alcance 1, 2 y 3), integrar toda la cadena de valor y analizar más de 20 indicadores ambientales en tiempo real. De esta forma, Piñero lidera la innovación sostenible en el sector turístico al ser el primer ecosistema empresarial de gestión turística y de bienes raíces en adoptar esta herramienta, la cual ya se utiliza en eventos internacionales de alta complejidad operativa.

La plataforma y la metodología de TrueWorld se presentaron por primera vez en la Asamblea General del Pacto Mundial de la ONU España y desde entonces han sido aplicadas en múltiples contextos institucionales, empresariales y deportivos. Entre ellos destacan los Juegos Olímpicos de París, en colaboración con el COE y PwC, así como distintos eventos para Naciones Unidas Turismo, la Fundación Impulsa y el Cluster TEIB. La solución ha estado también presente en la IV Jornada de Economía Circular y Energías Renovables de elDiario.es, en la que participó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográﬁco, Sara Aagesen. Un hito especialmente relevante es la Copa del Rey MAPFRE de Vela del Real Club Náutico de Palma, primer evento deportivo internacional en el que se implantó la tecnología y que, tras tres ediciones consecutivas, se ha consolidado como un caso de éxito recurrente.La plataforma y metodología de TrueWorld se presentaron por primera vez en la Asamblea General del Pacto Mundial de la ONU España y desde entonces han sido aplicadas en múltiples contextos institucionales, empresariales y deportivos. Entre ellos destacan los Juegos Olímpicos de París, en colaboración con el COE y PwC, así como distintos eventos para Naciones Unidas Turismo, la Fundación Impulsa y el Cluster Teib. Un hito especialmente relevante es la Copa del Rey MAPFRE de Vela del Real Club Náutico de Palma, primer evento deportivo internacional en el que se implantó la tecnología y que, tras tres ediciones consecutivas, se ha consolidado como un caso de éxito recurrente

Más recientemente, la tecnología ha sido utilizada en la ISFM World Cup Skimo Boí Taüll, celebrada el pasado ﬁn de semana y organizada por Oxigen Services y Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), última prueba internacional antes de los Juegos de Invierno, demostrando su capacidad de adaptación a entornos de alta montaña y condiciones operativas complejas.

En los próximos meses, la plataforma continuará ampliando su presencia en eventos estratégicos, como el Superyacht Forum junto al Balearic Marine Cluster, y será utilizada por primera vez para la medición del impacto ambiental del Mundial de Fútbol de la FIFA, reforzando el posicionamiento de Mallorca como un polo de innovación tecnológica con alcance global

Reconocida como una de las Top 101 Spain Up Nation, TrueWorld trabaja actualmente en el desarrollo de gemelos digitales y modelos predictivos, con el objetivo de ir más allá de la medición: anticipar impactos, mejorar la planiﬁcación y apoyar decisiones estratégicas en algunos de los escenarios más relevantes del mundo.