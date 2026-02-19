El Ibex 35 cae un 0,9% al mediodía, hasta los 18.000 enteros, ante la reactivación de la tensión geopolítica

El Ibex 35 perdía un 0,9% en la media sesión, hasta los 18.034,5 enteros, ante un nuevo rebrote de las tensiones geopolíticas, especialmente entre EEUU e Irán, que llevaba al petróleo Brent a superar los 70 dólares por barril.

Después del acercamiento entre EEUU e Irán a principios de semana, han vuelto a resurgir temores a una escalada militar en torno al país asiático. Las conversaciones entre los dos países se mantienen, pero no se están produciendo "grandes avances", según los analistas de Renta 4, lo que lleva a un mayor riesgo de una intervención militar en Irán.

En cuanto al conflicto entre Ucrania y Rusia, las conversaciones de paz que se han celebrado en Ginebra se han saldado sin novedades, lo que aleja una resolución de esta guerra en el corto plazo.

En este contexto, el barril de Brent -de referencia en Europa- subía un 1,32% en la media sesión, hasta los 71,28 dólares, mientras que el de West Texas -que sirve como referencia en EEUU- subía un 1,47%, hasta los 66,15 dólares. También el oro, como activo refugio, se revalorizaba ligeramente hasta los 5.100 dólares.

Los expertos de Renta 4 destacan una referencia de ayer: la publicación de las actas de la Reserva Federal de EEUU de su última reunión de política monetaria, celebrada en enero. Estos registros muestran un tono "ligeramente más restrictivo" del banco central y una mayor preocupación por la inflación, frente a un mercado laboral que se mantiene "robusto". Solo dos gobernadores votaron a favor de un recorte de 25 puntos básicos, mientras que hubo varios que plantearon la posibilidad de subir tipos.

"El mercado sigue descontando dos recortes de tipos en 2026 y uno en 2027, a la espera de nuevos datos de empleo e inflación que lo validen, pero refuerza la idea de que la Reserva Federal no tiene prisa por bajar las tasas", destacan desde Renta 4.

En el plano empresarial, marcado por la publicacion de resultados empresariales, Grupo Renault ha registrado pérdidas por importe de 10.900 millones de euros en 2025, frente al beneficio neto de 752 millones de euros del año 2024, con arreglo al impacto de Nissan de 11.600 millones de euros con el cambio en el tratamiento contable de su participación en la compañía nipona (pérdidas de 9.300 millones de euros) y por contribuciones en empresas asociadas (importe de 2.300 millones de euros).

Por otro lado, Airbus registró un beneficio neto de 5.221 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 23% con respecto al año anterior, en un ejercicio que su consejero delegado, Guillaume Faury, ha catalogado como "histórico" por la fortaleza de la demanda en todos los negocios y el rendimiento financiero.

Por su parte, Repsol obtuvo un beneficio neto de 1.899 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 8,1% con respecto a los 1.756 millones de euros del ejercicio anterior, impactado por un escenario marcado por la volatilidad, con menores precios del crudo y del gas y unos márgenes moderados en el refino. La compañía ha prometido además una retribución total a sus accionistas en 2026, incluyendo dividendo en efectivo y recompras de acciones, de unos 1.900 millones de euros.

En España, el Tesoro Público ha colocado este jueves 5.430,123 millones de euros en una subasta de letras a medio y largo plazo, en el rango medio-alto previsto, y lo ha hecho ofreciendo una rentabilidad marginal del 3,170% por las obligaciones a 10 años, con cupón del 3,3%.

En este contexto, las mayores subidas del Ibex 35 eran las de Merlin (+1,03%), Colonial (+0,76%), Rovi (+0,64%), Amadeus (+0,58%) y CaixaBank (+0,47%). Por el lado de las caídas, destacaban las de Endesa (-3,31%), Iberdrola (-2,82%), Acciona (-2,73%), Solaria (-2,55%) y Acciona Energía (-2,43%).

Las principales Bolsas europeas cotizaban también en terreno negativo: Milán cedía un 1,27%; Fráncfort, un 0,83%; París, un 0,80%; y Londres, un 0,69%.

En el mercado de deuda, el interés exigido al bono español a diez años ascendía hasta el 3,128%, mientras que la prima de riesgo se situaba en los 37,4 puntos básicos.