Primeros retrasos en la vuelta de los trenes de alta velocidad Sevilla-Córdoba-Madrid

Relativa normalidad en la vuelta de la alta velocidad entre Andalucía y Madrid. "Debido a una incidencia operativa la salida de tu tren se va a demorar 60 minutos. Por favor permanece atento a las indicaciones del personal de Renfe". Este es el mensaje que han recibido algunos de los primeros usuarios de esos trenes con salida desde Sevilla y parada en Córdoba y que tienen como destino la capital española tras un mes sin el servicio habitual por el accidente de Adamuz.

Este martes ha quedado restablecido el servicio y han salido los primeros trenes de la compañía Renfe tanto desde Madrid (en su mayoría en hora) como desde Sevilla, con retrasos desde primera hora. En la estación de Córdoba el ambiente era de incertidumbre, porque aunque los usuarios habían adquirido sus billetes, algunos habían llegado a la estación sin saber si sus trenes iban a salir con normalidad o si, por el contrario, se iba a seguir haciendo uso de los autobuses hasta la estación de Villanueva de Córdoba.

Viajeros observan los tiempos de salida y llegada de los trenes en Córdoba Julio Anguita, este martes por la mañana. / Víctor Castro

A las 09.57 horas, entraba en la vía 4 de la estación de Córdoba el primer Iryo con destino Sevilla, del que han descendido muy pocos pasajeros. Personal de la compañía ha informado de que el tren ha ido bien, con limitaciones de velocidad en el tramo de Adamuz y que el maquinista ha dado la bienvenida de vuelta a todos los pasajeros.

Durante el mes en el que el servicio ferroviario de alta velocidad ha permanecido interrumpido, los viajeros han tenido que adaptarse a un sistema alternativo que combinaba trayectos por carretera y trenes desde otros puntos de la provincia. Está mañana en la estación de Córdoba todavía permanecía uno de esos autobuses estacionado en la parte posterior de la estación, pues algunos de los servicios todavía se están realizando de esta manera.

Testimonios de los viajeros

Lucía Contreras, residente en Sevilla y natural de Andújar, explica que utiliza habitualmente el AVE como medio de transporte. “Con las inundaciones también cortaron la Media Distancia y hemos tenido que buscar viajes compartidos y otras alternativas antes que el tren. Ahora hay retraso por problemas con la infraestructura, según nos han avisado, entonces a ver a qué hora podemos ir. Esperamos que no haya problema y podamos llegar a casa”, afirma.

Por su parte, Teresa García Cuevas, que viaja de Córdoba a Madrid, reconoce que afronta el trayecto con inquietud. “Estoy nerviosa. Lo veo todo bastante nervioso y voy con un poquito de miedo. La vuelta la hice en autobús y hubiera preferido irme otra vez en autobús. Me dijeron que iba a tener suerte y que iba estupendamente, pero aun así estoy intranquila”, asegura y explica que la última vez que usó el tren fue en diciembre.

Un viajero toma su desayuno en un tren AVE entre Córdoba y Madrid, este martes por la mañana, mientras observa una máquina trabajando junto a las vías. / Víctor Castro

También con destino Madrid, Mar Gutiérrez, de Burgos, y Jesús Pérez, de Bilbao, señalan que todavía no conocían la puerta de embarque y dudaban de que el tren saliera en hora. “Teníamos programado el trayecto Madrid–Córdoba, pero nos lo habían cancelado y ha sido bastante complicado contactar con Renfe, cambiar el billete y que nos lo modificaran. Lo del autobús estaba bien organizado, aunque supone una hora más de viaje. Estamos encantados de poder viajar así porque se acorta el tiempo respecto a las últimas semanas. Es un poco triste pasar por esa zona, pero la vida continúa y tenemos que seguir usando el servicio”, expresan.