La visión y el criterio humano, clave en las nuevas competencias digitales

La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) ha marcado una nueva etapa en la transformación digital de nuestra sociedad. Esta tecnología está modificando de manera profunda la forma en que trabajamos, accedemos a la información y nos relacionamos. El reto actual ya no reside únicamente en la adopción de nuevas herramientas, sino en su integración desde una perspectiva humana, en la que la supervisión, el criterio profesional y la responsabilidad ocupen un papel central en el progreso tecnológico.

Desde el punto de vista de la doctora María Isabel Montserrat Sánchez-Escribano, profesora Titular de Universidad de Derecho Penal en la Universitat de les Illes Balears (UIB) y secretaria académica del Institut d’Intel·ligència Artificial de les Illes Balears (IAIB), la transformación digital debe entenderse como un proceso estratégico que va mucho más allá de la simple incorporación de tecnología. Nos encontramos ante un nuevo escenario en el que resulta imprescindible desarrollar un criterio profesional sólido, capaz de interpretar adecuadamente los resultados que ofrecen los sistemas automatizados, contextualizar la información y cuestionar de forma crítica las respuestas generadas por la Inteligencia Artificial.

La IA se ha consolidado ya como una herramienta clave en ámbitos como la redacción de textos, el análisis de datos, la programación o el apoyo a la toma de decisiones. Este avance desplaza el valor del trabajo hacia competencias de mayor nivel, como la capacidad de interpretación, la supervisión, la creatividad y el pensamiento crítico, habilidades que siguen siendo esencialmente humanas y que resultan indispensables para un uso responsable y eficaz de estas tecnologías.

Paralelamente, la intensificación de la actividad digital conlleva una mayor exposición a riesgos vinculados a la ciberseguridad. La protección frente a ciberataques, el uso seguro de los dispositivos y la salvaguarda de los datos personales se han convertido en elementos fundamentales tanto en el ámbito personal como en el profesional. En este contexto, promover una cultura de la prevención y de la toma de decisiones informadas es clave para desenvolverse con seguridad en entornos cada vez más digitalizados.

Dar respuesta a este escenario exige el desarrollo de competencias y habilidades de carácter híbrido. Estas deben combinar conocimientos tecnológicos básicos con una gestión crítica y responsable de la tecnología, así como de la identidad digital y la reputación personal y profesional, elementos esenciales en un entorno altamente conectado.

En este marco se inscriben los programas de formación en competencias digitales Grans Actius, dirigido a personas mayores de 55 años, y Grans Proactius, orientado a profesionales. Estos programas acompañan al alumnado no solo en el aprendizaje técnico aplicado, sino también en el desarrollo del criterio, la autonomía y la supervisión consciente en el uso de las herramientas digitales, contribuyendo a reducir no solo la brecha digital, sino también la brecha de criterio en un contexto crecientemente automatizado.

Ambos proyectos están financiados por los fondos NextGenerationEU, impulsados por el Govern Balear y gestionados por la FUEIB. El diseño de los cursos y los materiales formativos ha sido desarrollado por un equipo docente interdisciplinar de la UIB, especializado en competencias digitales.