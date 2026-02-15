¿Cómo ser autónomo en Mallorca y no morir en el intento?

En el mundo laboral, darse de alta como autónomo es una de las posibilidades que contemplan y, de hecho, hacen efectiva casi 3,5 millones de personas en España (de las cuales, 100.987 en Balears), según las últimas cifras oficiales, relativas a enero de 2026. Sobre esa figura -la del autónomo- existe en la opinión pública la idea (más o menos generalizada) que vincula el trabajo bajo ese régimen con la precariedad y con más desventajas (imposibilidad de tener vacaciones pagadas, no cobrar por desempleo, entre otras) que beneficios. Para conocer la realidad de los autónomos de Mallorca en 2026, activos ha tratado con cuatro interlocutores: Magda Comas, presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) Balears; Emilio Zurro, dedicado a la asesoría de empresas; Claudia Sierra, especializada en creación de contenidos para las redes sociales, y Yoann Blanc, que -además de presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Balears- es el fundador de la empresa Todoesdata.

«Ser autónomo es un concepto muy general, de modo que cada cual tiene sus propias problemáticas y situaciones, y así se hace difícil luchar todos por lo mismo», empieza advirtiendo Sierra.

En todo caso, respecto de la presunta precariedad del trabajador autónomo, la presidenta de ATA Balears afirma: «Los autónomos sufrimos con el exceso de burocracia y por no tener las mismas prestaciones que un asalariado. Desde ATA hemos presentado un plan estratégico para las administraciones públicas, con 60 medidas para la mejora de la situación, muchas veces precaria, de los autónomos. En definitiva, reivindicamos que haya más derechos sociales, equipararnos a los asalariados y reducir la burocracia». Apunta Comas un dato relevante: en Balears, seis de cada diez autónomos llevan trabajando como tales más de cinco años.

Sobre la misma materia, la precariedad del trabajador autónomo, Zurro reflexiona: «De entrada, la cuota de autónomo es alta y es algo que cabría replantear, si bien hay que reconocer que la cuota cero ayuda bastante. Pero creo que hay una mala gestión de los impuestos, la mayoría de aquellos que pagamos ni siquiera son nuestros; por ejemplo, el IVA. Eso hace difícil ser autónomo». En una línea argumental similar se sitúa Blanc, pero con sus matices. «Ser autónomo no significa ni implica precariedad, pese a que es verdad que a menudo en lugar de tener apoyo lo que tenemos es un socio (la Administración) que nos quita dinero y tiempo. Y conste que estoy de acuerdo en pagar impuestos para mantener el Estado del Bienestar; lo que no me parece bien es que además me quite tiempo». Por su parte, Sierra razona que «siempre cometemos el error de hablar en base a nuestra experiencia, si tuviéramos más empatía para observar todo nuestro entorno, la valoración sería otra: si yo hablo a título personal de mi condición de autónoma, no diría que viva en precariedad, pero si miro a la mayoría de los autónomos que conozco, sí constato ese estado precario».

Pros y contras

El hecho de trabajar como autónomo (individualmente o con trabajadores contratados) tiene -como otras figuras- sus pros y sus contras. En ese sentido, a tenor de los comentarios emitidos, se igualan bastante las ventajas y los inconvenientes derivados de su régimen laboral. Así, para Yoann Blanch, en la parte positiva de balanza situaría el hecho «de crear algo desde cero, crear valor, generar puestos de trabajos, hacer que una idea se convierta en algo más», en tanto que en el debe colocaría aspectos tales como «la soledad y la incertidumbre que te acompañan en muchos momentos, sobre todo al principio, y el hecho de sentirse abrumado por la cantidad (en sentido literal) de impuestos que hay que pagar. Por otra parte, aunque se está trabajando en ello, diría que queda mucho camino por recorrer en términos de innovación».

Desde su experiencia y su observación, Claudia Sierra argumenta -respecto de los pros- que «soy muy positiva y tengo alma de autónoma. He estado muchos años intentando entender por qué no encajaba en determinadas empresas, y lo que me pasaba es que tenía mi propia idea. Por otra parte, creo que existe la creencia de que para lanzarte a ser autónomo tiene que estar todo perfecto; cuando yo creo que es al revés: se trata de lanzarse y luego ir perfeccionando con el tiempo». Sierra enumera además la libertad creativa y de horarios que puede manejar, así como el hecho de gozar de posibilidades reales para aumentar los ingresos económicos. En el terreno negativo, destaca «la inestabilidad económica y el hecho de no poder desgravarme casi nada cuando, por contra, pago los impuestos íntegros. Otra cuestión negativa es la dificultad a la hora de conciliar y de desconectar (no se consigue nunca del todo) y la elevada cuantía de la cuota mensual».

Por su parte, Emilio Zurro subraya como ventaja el hecho de «tener tu propio control sobre tu negocio o sobre lo que estás haciendo: te manejas un poco como quieres. También creo que, con una buena gestión, se gana más dinero siendo autónomo que siendo empleado». En cuanto a las desventajas, advierte de «la dificultad para desconectar, del mismo modo que hay dificultad para saber gestionar el dinero».

En el lado negativo de la ecuación Magda Comas remarca que «un trabajador asalariado sabe que va a cobrar cada mes, un autónomo no; y tiene inestabilidad en sus ingresos. Es una actividad de emociones fuertes, con buenos momentos, pero con otros de ansiedad. Además, un autónomo tiene que saber hacer de todo: facturas (si no contrata un gestor), captación de clientes, marketing y tiene que asumir que el acceso a la financiación es más complicado. Con todo ello, es necesario invertir mucho tiempo». Comas también asevera que «en la vida del autónomo hay soledad, autoexigencia, exceso de carga burocrática, no disponer de vacaciones pagadas ni de baja por enfermedad…».

En contrapartida, la presidenta de ATA Balears refiere en positivo que «como autónomo tienes mayor potencial de crecimiento profesional y personal, puesto que puedes tomar sus propias decisiones estratégicas. Por otra parte, es muy positivo convertir un talento tuyo, una pasión, en tu principal activo». Y agrega que «ser autónoma y emprender es la mejor decisión que he tomado en mi vida, le ha dado un sentido a mi día a día».

Los autónomos sufren un 44% de morosidad

En términos interanuales, el mes de enero de 2026 permite constatar un aumento de 2.233 autónomos en Balears, con un incremento del 2,3%. «Sólo por detrás de la Comunidad Valenciana, somos la Comunidad que más crece», destaca Magda Comas, presidenta de ATA Balears. Sin embargo, respecto al mes de diciembre de 2025, se ha producido una reducción de 837 personas (0,8%). Así, Balears tiene dados de alta en la actualidad a 100.987 autónomos.

«En general, enero fue un mes complicado para los autónomos en España. De hecho, todas las comunidades han visto reducidas sus cifras. Ello tiene su explicación en el clima de incertidumbre que provocan los continuos bandazos del Gobierno central, con cambios legislativos constantes, dudas sobre los módulos, anuncios de ajustes en pensiones, subidas de SMI, implantación (y luego suspensión) del sistema Verifactu…».

Respecto a las situaciones diferenciales que los autónomos de Balears pueden vivir en su día a día, Comas apunta al «problema de la estacionalidad y la insularidad». Con todo, destaca que «somos tierra de autónomos, con la particularidad de que en el período 2020-2025, el 52% de los nuevos autónomos en Balears son extranjeros». Asimismo, destaca varias medidas del Govern, como «la cuota cero para los dos primeros años -de la que no disfrutan todas las comunidades-, y la ayuda hasta 3.000 euros para los consolidados (para mejora de la competitividad en cuatro ejes: innovación-digitalización, gestión estratégica-financiera, sostenibilidad e inversiones) o el programa ibrelleu, dirigido sobre todo a los comercios».

Preguntada acerca de los caballos de batalla o asignaturas pendientes que ATA en Balears tiene para el recién estrenado 2026, Comas señala dos cuestiones: la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SM) y los índices de morosidad que padecen los autónomos. Sobre el SMI, afirma: «En ATA consideramos que una subida puede afectar sobre todo al colectivo de pequeñas empresas y autónomos. Es decir, que no estamos de acuerdo con esta subida que quiere hacer el Gobierno central del 3,1% del salario mínimo. Solicitamos que esa subida que se pueda compensar con beneficios fiscales o ayudas directas».

En relación con la morosidad, la presidenta de ATA Balears comenta que es un problema para los autónomos de toda España, con un índice del 44% y facturas impagadas en tiempo y forma tanto por el ámbito privado como el sector público. Asimismo, explica que una de las medidas que propone ATA en su plan estratégico es la exención del pago del IVA para aquellos autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año, puesto que «somos el único país de la Unión Europea que no la tiene contemplada».