Sector bancario
El BBVA pagará el 10 de abril el dividendo de 0,60 euros por acción correspondiente a los resultados de 2025
El consejo de administración del BBVA ha acordado proponer el pago del dividendo correspondiente a los resultados de 2025, que asciende a 0,486 euros brutos por acción netos
El consejo de administración del BBVA ha resuelto abonar a sus accionistas el dividendo de 0,60 euros brutos por acción, correspondiente a los resultados de 2025, el próximo 10 de abril, tal y como ha notificado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El dividendo fue anunciado por el banco presidido por Carlos Torres la semana pasada, coincidiendo con la presentación de resultados, pero todavía no había pasado por el consejo, ni se había estipulado una fecha definitiva.
El importe neto de impuestos será de 0,486 euros. El último día de negociación de las acciones con derecho a participar en el reparto es el 7 de abril, por lo que los títulos cotizarán 'ex dividendo' el 8 de abril. Por otra parte, la fecha será el 10 de abril, conforme a las disposiciones vigentes aplicables a las entidades depositarias y utilizando los medios que Iberclear pone a disposición de dichas entidades
El banco anunció el pasado julio que prevé ganar 48.000 millones de euros entre 2025 y 2028 y que ello le permita disponer de unos 36.000 millones para remunerar a sus propietarios, de los que 13.000 millones se iban a distribuir "a corto plazo". Más de 6.000 millones corresponderán a la retribución ordinaria a cargo de los beneficios y otros cerca de 7.000 millones a una remuneración extraordinaria por el reparto del exceso de capital que acumula la entidad.
En cuanto a la retribución ordinaria, ya pagó 1.844 millones mediante el dividendo adelantado récord de 0,32 euros por acción antes de impuestos que abonó el 7 de noviembre. Ahora ha anunciado que el dividendo complementario que pagará en abril será de 0,6 euros (3.405 millones de desembolso), con lo que el total del año será de un récord de 0,92 euros, un 31% más que en 2024. A ello se suma la recompra de acciones por valor de 993 millones que anunció con cargo a los resultados de 2024 y que culminó en diciembre.
