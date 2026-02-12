Colonial vende la antigua sede de ABC en Madrid

La socimi Colonial SFL ha completado una nueva desinversión, con la venta del edificio de oficinas ubicado en el número 7 de la calle Juan Ignacio Luca de Tena, en Madrid. El comprador, un grupo de inversores privados cuya identidad no ha trascendido, ha desembolsado alrededor de 20 millones de euros por la que fue durante casi tres décadas la sede del periódico ABC y su editora, Vocento, según han confirmado fuentes del mercado inmobiliario conocedoras a EL PERIÓDICO.

La operación, completada este mismo miércoles, supone la segunda en el último mes de la inmobiliaria del Ibex-35, que traspasó a otra socimi, Vitruvio, el 'cuartel general' de Siemens Gamesa también en la capital, en la zona de Arturo Soria, por 27 millones de euros. La transacción se engloba dentro de un programa de ventas de 400 millones de euros en activos que ya han cumplido su ciclo, capital que reciclará en su nuevo plan de inversiones, que en Madrid incluye la reforma de las que fueron las oficinas centrales de la tecnológica IBM, en la zona de Prosperidad.

Según la información aún disponible en la página web de Colonial, el edificio está repartido en tres cuerpos unidos entre sí, dos de ellos de tres plantas y sótano y otro de una planta con entreplanta y suma una superficie total por encima de los 10.000 metros cuadrados, que arroja un precio de repercusión por debajo de los 2.000 euros por metro cuadrado, aunque fuentes consultadas sugieren que hay una edificabilidad remanente pendiente de aprovechar en la potencial remodelación que vivirá en los próximos meses el inmueble, que está situado a los pies de la autovía A-2, que le conecta con el centro de la ciudad, Ifema o el Aeropuerto de Barajas. Consultadas fuentes oficiales de Colonial han evitado hacer comentarios a la información ni confirmar la operación.

Sede histórica de ABC y Vocento

Juan Ignacio Luca de Tena, 7 es una de las sedes históricas de Grupo Vocento y la redacción del diario ABC, que se mudó a este emplazamiento en 1989. En 2016, la empresa de medios de comunicación llegó a un acuerdo con la socimi Axiare Patrimonio para la venta del activo por 35 millones de euros para reducir su endeudamiento. Un año más tarde, Colonial lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) sobre Axiare, por lo que el inmueble pasó a formar parte de la empresa presidida por Juan José Brugera y dirigida por Pere Viñolas.

El presidente de Colonial, Juan José Brugera, y el consejero delegado de Colonial, Pere Viñolas / David Zorrakino (EP)

En 2019, Colonial acordó con Vocento el traslado de su sede a un edificio en la misma zona, a apenas trescientos metros, el número 40 de la calle Josefa Valcárcel, también propiedad de la compañía del Ibex-35, que recientemente había reformado estas instalaciones de menos de 9.000 metros cuadrados, con unas dimensiones ligeramente más reducidas que su anterior ubicación.

Rotación de activos de Colonial

La venta de este activo se enmarcan dentro del programa de desinversiones de Colonial de activos no estratégicos. En paralelo a esto, la compañía ha desarrollado otro enfocado en inversiones, que contempla actuaciones en Madrid, que históricamente ha supuesto el 20% del valor de todos sus activos —París el 70% y Barcelona el 10%—. La última completada fue la promoción de Madnum, en la zona de Méndez Álvaro, un complejo de usos mixtos con 50.000 metros cuadrados de oficinas, cuya ocupación roza el 80%, viviendas (vendidas al fondo Palatino) y locales comerciales, ya al 100%.

Noticias relacionadas

Su próximo gran proyecto será el reposicionamiento de la antigua sede de IBM en la calle Santa Hortensia, que será rehabilitado en un complejo de usos mixtos, sin que todavía se conozcan los detalles definitivos de este proyecto que la compañía siempre ha mantenido que será de "transformación urbana". Se trata de un paso más en la diversificación de activos de Colonial, que siempre se ha enfocado mayoritariamente en el sector de las oficinas, pero que en los últimos años ha irrumpido en segmentos hermanos, como el de las oficinas para empresas de investigación y desarrollo, con la compra de Deeplabs a Stoneshield, o los hospitales, aunque manteniendo el enfoque patrimonialista.