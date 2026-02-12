La cadena de hoteles 'low cost' B&B dispara un 29% sus ingresos en España con la apertura de seis nuevos establecimientos

La división ibérica del grupo hotelero B&B, conocido por sus establecimientos a precios asequibles y situados en puntos estratégicos para viajeros de paso, ha cerrado el ejercicio de 2025 con unos ingresos de 164 millones de euros, un 29% más que en 2024, gracias, en buena medida, a su política de expansión y la apertura de seis nuevos establecimientos en España y dos en Portugal, según ha informado hoy la compañía. La empresa, de matriz francesa, cuenta en todo el mundo con más de 940 hoteles distribuidos en 19 países y se ha especializado en el segmento de clientes económicos y de gama media, que buscan un alojamiento con desayuno habitualmente para una sola noche.

El grupo hostelero atribuye los buenos resultados de 2025 a su plan de crecimiento selectivo, centrado en ubicaciones muy específicas, y basado en una propuesta de valor definida, disciplina operativa y una estrategia continuada de inversión en producto y experiencia de huésped. Los datos del año pasado vienen a confirmar, según ha subrayado David García Blancas, director general de B&B Hotels para España y Portugal, "la fortaleza del modelo y consolida a la compañía como uno de los operadores líderes del segmento 'low-middle scale' en la península Ibérica". "Este crecimiento se apoya en una clara apuesta por la inversión en producto y la mejora continua de la experiencia del cliente", ha agregado García Blancas.

Retrato de David García Blancas, director general de B&B Hotels para España y Portugal. / B&B Hotels

La ampliación de la red hotelera con las ocho últimas aperturas le ha permitido incorporar 1.090 habitaciones adicionales a las ya existentes. La compañía, que cuenta en estos momentos con 16 proyectos de nuevas instalaciones, prevé duplicar la cifra y añadir otras 2.000 habitaciones a su parque hotelero, "lo que refuerza su posición como uno de los grupos con mayor dinamismo en la región", afirma la empresa en un comunicado.

Reformas

De forma paralela, B&B ha ejecutado 51 proyectos de reforma a lo largo de 2025, dentro de un plan de inversión en renovación de sus establecimientos, "que se ha desarrollado conforme al calendario previsto", afirma. Estas actuaciones forman parte de una estrategia orientada a elevar los estándares de calidad, reforzar la coherencia de marca y adaptar los hoteles a las nuevas expectativas tanto del viajero de negocios como de ocio.

"Seguimos construyendo una plataforma sólida y escalable, con un 'pipeline' robusto y una ambición clara: acercarnos a los 200 hoteles en España y Portugal en los próximos cinco años, siempre poniendo al cliente en el centro de todas nuestras decisiones", ha explicado el director general.