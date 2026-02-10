El fondo Redevco redobla su apuesta por España: negocia la compra del segundo mayor parque comercial de Almería

El fondo de origen holandés Redevco ultima una nueva operación inmobiliaria en España, con la compra del parque comercial Cemar, el segundo activo de estas características más grandes de toda la provincia de Almería, según confirman fuentes del mercado inmobiliario conocedoras a EL PERIÓDICO. Esta sería la tercera compra de la gestora con su último vehículo especializado en esta clase de activos.

El parque comercial es propiedad de Cemar, promotora y constructora de la familia Cervantes Martínez, que lo promovió entre 2016 y 2020, año en el que fue inaugurado tras una inversión de 30 millones de euros. El activo cuenta con once comercios y una superficie bruta alquilable (SBA en el argot) de casi 19.700 metros cuadrados, además de cerca de 850 plazas de aparcamiento, según el directorio de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC).

Ubicado en la carretera N-340, en la localidad de Huércal, cuenta entre sus inquilinos con Conforama, Decathlon, Aldi, JTSK y Tienda Animal. Tras su apertura, en septiembre de 2020, el parque anunció una segunda fase de ampliación en un terreno colindante. Este periódico se ha puesto en contacto con Redevco, que no ha querido hacer comentarios a la información, mientras Cemar, consultada por vía telefónica, ha respondido, “de momento, no podemos dar ninguna información”.

Cuarta operación de Redevco en España

Esta supondría la cuarta operación de Redevco en España en apenas unas semanas. La gestora anunció el lanzamiento de un fondo especializado en parques comerciales en octubre, bajo el nombre Redevco European Retail Parks, que nació con 500 millones de euros en compromisos de capital aportados por el fondo estadounidense CBRE Investment Management, aunque su objetivo es destinar 1.000 millones a comprar activos en Bélgica, Alemania, España y Reino Unido.

En nuestro país, hasta el momento, solo ha cerrado la adquisición de Abadía, el mayor parque comercial de Castilla-La Mancha, por 105 millones de euros a HLRE, socimi de Hines, Stepstone y Grupo Lar. Entre las operaciones en marcha destaca la compra de la totalidad del Mercado de San Miguel, en Madrid, que controla la gestora a medias con el fondo Ares, una transacción que valoraría el activo en 200 millones, y Parque Ferrol, otro parque comercial en la localidad coruñesa, tal y como informó Cinco Días.

El fondo ha aglutinado todas sus inversiones con este nuevo vehículo en una socimi (sociedad cotizada de inversión inmobiliaria), que debutó en bolsa a finales del pasado año en el mercado Portfolio Stock Exchange. Lo hizo sin activos en su balance, pero preparada para canalizar las nuevas adquisiciones de la gestora vinculada a la familia fundadora de la firma de moda C&A.