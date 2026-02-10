El Gobierno se compromete a triplicar la inversión en vivienda y a aprobar una prestación universal por crianza

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes una nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible, que contiene 100 metas que buscan reforzar el Estado del bienestar, con políticas diseñadas para combatir la crisis de la vivienda, la pobreza infantil, la brecha de género o la contaminación. Entre las medidas más novedosas que incluye está la aprobación de una prestación universal por crianza, una medida que Sumar lleva defendiendo mucho tiempo y el Gobierno introduce, por primera vez, en una estrategia estatal, con el objetivo de erradicar la pobreza infantil más severa a corto plazo.

El Ministerio de Derechos Sociales, que ha elaborado la nueva Estrategia, defiende que la prestación universal llegue al 100% de las familias con hijos menores a su cargo, con el fin de acabar con la pobreza infantil más severa de aquí a 2030. Su titular, Pablo Bustinduy, ha defendido esta medida desde que tomó posesión de su cargo, con el fin de implantar en España una medida que en otros países ha logrado reducir la pobreza infantil.

Por otro lado, otro de los objetivos que incluye la estrategia es el de mejorar el acceso a la vivienda, triplicando para ello la inversión pública en este área, con un aporte de 7.000 millones de euros de aquí a 2030. De esta forma, se busca alcanzar el 5% de vivienda en alquiler social en cuatro años.

La hoja de ruta gubernamental también plantea incorporar al mercado del alquiler hasta un 10% del número de viviendas que actualmente operan como alojamientos turísticos. En esta línea, el documento señala la importancia de la colaboración entre las diferentes administraciones públicas y de que más gobiernos autonómicos comiencen a aplicar la Ley de Vivienda para topar los precios del alquiler en las zonas más tensionadas. Así mismo, se señala la necesidad de priorizar el acceso a jóvenes a la vivienda con el fin de reducir su edad de emancipación.

Igualdad de género

Asimismo, entre las 100 metas, se incluyen acciones para avanzar en una mayor igualdad de género, estableciendo el objetivo de reducir la brecha salarial al 10% en el 2030, y de reducir el porcentaje de contratos a tiempo parcial de las mujeres, alcanzando el 55% respecto a los hombres. Se plantea también la necesidad de aumentar la tasa de actividad femenina del 5% con respecto a 2015, y de integrar a un mayor número mujeres en profesiones científicas y de investigación.

Por otro lado, la estrategia apuesta por la independencia energética, con un incremento de las energías renovables y una reducción de los gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo, fija más recursos para emergencias derivadas de los fenómenos extremos climáticos. En paralelo, busca potenciar el turismo verde y de interior, y una mayor economía social, con más vertebración social y territorial de España.