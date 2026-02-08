‘Ibrelleu’: el programa que impulsa el relevo generacional

¿Cómo valoran el programa Ibrelleu del que han sido partícipes y gracias al cual se han conocido? Es la primera pregunta que se les formula a Catalina Isern, propietaria durante 41 años de la floristería Flors i Verdesca (en el barrio del Vivero, de Palma), y Cristina Ruiz, entusiasta del mundo de las flores, procedente del mundo financiero.

La primera en responder es Ruiz: «Bien, yo lo veo muy bien. Hacía falta en Balears (en este caso, en Palma) un apoyo como éste por parte del Govern para los negocios de muchos años de trayectoria que no encuentran relevo generacional. A partir del bolsín de empresas creado, Ibrelleu nos puso en contacto y felizmente hicimos match». «Ha sido una ayuda muy importante -agrega Isern-. De hecho, ha sido el canal conductor que nos ha juntado a nosotras y nos ha permitido efectuar el relevo. Por lo tanto, en nuestro caso ha funcionado muy bien». Gracias a Ibrelleu, Isern -a sus 62 años- puede dedicarse ahora a su otra gran pasión (la escritura) y Ruiz, de 43, ha visto cumplido su sueño de tener su propia floristería.

¿De dónde y cómo surge el programa Ibrelleu? Es un proyecto que puso en marcha en 2024 la conselleria de Empresa, Autónomos y Energía (en concreto, la Dirección General de Empresa, Autónomos y Comercio) para fomentar la cesión de negocios en funcionamiento (en su mayor parte del sector comercial, aunque no exclusivamente) y evitar así el cierre de empresas en Balears. Ibrelleu se integra en el Plan de Relevo de Negocios de la Conselleria y está gestionado por ADRBalears (antiguo IDI).

El caso de Isern y Ruiz es uno de los seis que han cristalizado hasta la fecha en un traspaso entre las partes. Isern recuerda que «fue personal de ADRBalears quien contactó conmigo, me expusieron las bondades del programa, me propusieron unirme al mismo, y dije que sí. A partir de ahí, todo fue muy rápido: empezamos a hablar en julio de 2025 y firmamos el traspaso el 19 de septiembre».

Isern explica que tuvo la oportunidad de entrevistarse con tres personas interesadas en obtener el traspaso de la floristería. «Si opté por Cristina fue porque me convenció: demostró un gran interés por el proyecto desde el primer momento, y muchas ganas. Nos entendimos enseguida, todo fue muy fácil: este mundo le encanta, y lo ha escogido ella, lo cual es algo muy importante». Añade la anterior propietaria de Flors i Verdesca que «ambas, curiosamente, procedemos del mundo de la empresa y las finanzas; por tanto, ambas pasamos del mundo de los números a las flores, y eso conlleva sus ventajas, porque ¿cuántos autónomos fracasan por no llevar bien la cuestión económica, los balances? Una puede ser una artista, pero es una obviedad que la parte contable tiene mucha importancia».

Por su parte, Ruiz relata que empezó a trabajar en Sa Nostra. «Estuve allí 15 años. Y después trabajé para una empresa financiera, hasta que hace cinco años empecé con el mundo de las flores, algo que siempre me ha gustado. Junto a mi marido, creamos una cuenta en Instagram para empezar en ese mundillo, compatibilizando esa actividad con mi trabajo diario en la empresa. La verdad es que la cosa empezó a rodar y hará unos dos años y medio opté por dedicarme en exclusiva a las flores, pero a puerta cerrada y desde casa, trabajando con la web y a través del boca a boca de los clientes. Pero llegó un punto en que necesitaba más espacio para poder crecer y, de repente, tuve conocimiento de Ibrelleu, que me puso en contacto con Cati».

Cabe decir que Cristina Ruiz y Catalina Isern se conocían desde 2021, cuando la primera fue una de las alumnas en los cursos que organizó año tras año (desde 2014) la anterior propietaria, en el taller adjunto a la tienda.

«Yo quería tener una tienda -sigue explicando Ruiz-. Cuando entré en la de Cati y vi cómo lo tenía todo de organizado, pautado y medido, me sentí muy afortunada». Los primeros días (o semanas), Ruiz e Isern estuvieron juntos en el establecimiento, para -de algún modo- hacer la transición y explicar a la clientela el cambio. «De hecho, creo que podemos afirmar que todavía estamos en esa transición, hasta pasado Semana Santa, que ya habremos completado todas las campañas (entre las del año pasado y éste). En cualquier caso, Cristina sabe bien que me tendrá siempre que me necesite».

Isern le ha contado a Ruiz los ‘secretos’ para el buen funcionamiento del negocio, además de llevar bien las cuentas y los números. «Otra de las claves en un negocio de floristería es comprar bien y tirar lo mínimo posible. Es un género delicado, al que hay que tratar con mucho cuidado, para no tener demasiadas mermas», advierte. «Después de tantos años de trabajo aprendes muchas cosas, y es un placer poder compartirlas con Cristina. ¿Un ejemplo concreto? La semana que viene, el sábado, es San Valentín. Entonces yo le he pasado el volumen de compras y de ventas del pasado año para esa fecha, para que lo pueda tomar como referencia. Al ‘caer’ en fin de semana, también le he dicho que las ventas suelen bajar del orden de un 20%».

Además de recibir los ‘secretos profesionales’ de Isern, Ruiz también sigue contando con el trabajo diario de María José Torres, que ha trabajado muchos años con la anterior propietaria. Desde diciembre, también se ha incorporado a la floristería Ángela Alorda.

Hasta la fecha, según confiesa, Cristina Ruiz no puede estar más contenta con el paso dado y acceder a la gestión de Flors i Verdesca, que pasará a llamarse en breve Doña Flor, nombre que ya tenía la anterior empresa. De antemano, afirma: «Trabajar en lo que te gusta es un privilegio», y a continuación detalla que «desde septiembre, cuando hicimos el traspaso, y hasta la fecha ha sido un sin parar, y me siento muy contenta y feliz por ello. También me llamó mucho la atención, para bien, el taller-escuela que Cati tenía organizado y del que participé en su momento».

Para Isern, «lo más gratificante de trabajar en la floristería es cuando esa persona que ha comprado se va tan contenta y te dice que se siente ‘encantada’. Yo he sido muy feliz trabajando en la floristería durante 41 años. Es la profesión que yo quería desarrollar y de la que disfrutado muchísimo». En el mismo sentido, Ruiz afirma que «aquí hago lo que quiero hacer y disfruto y aprendo del día a día».

Finalmente, Ruiz agradece la ayuda «antes, durante y después» por parte del personal de ADRBalears, adscrito a la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía. «Me he sentido ayudada y respaldada en todo momento».

Pere Jiménez, uno de los profesionales de ADRBalears, refiere que, una vez consumado el traspaso, aconsejó a Ruiz para, entre otras cuestiones, «poder escalar el negocio».

Programa de la conselleria de Empresa, Autónomos y Energía

Ibrelleu es uno de los programas ‘estrella’ promovidos por la conselleria de Empresa, Autónomos y Energía. Su titular, Alejandro Sáenz de San Pedro, recuerda que se articuló «partir de unas encuestas a pymes y autónomos que llevó a cabo en su día la Dirección General de Empresa en municipios de menos de 20.000 habitantes y a través de los ayuntamientos sobre la previsión del negocio ante un posible relevo el día de mañana. Fue muy llamativo observar que la mitad de los encuestados veían que su negocio no seguiría adelante en un plazo cinco años, porque se iban a jubilar y no tenían a nadie a quien entregar la llave».

Así, el objetivo de Ibrelleu es promover la transmisión, desarrollo y continuidad del empleo a través de procesos de relevos empresariales planificados, ordenados y eficientes. A través de diferentes medidas y herramientas, se contribuye a: Promover la planificación del relevo empresarial para revertir el proceso de envejecimiento del sector (1), impulsar la transmisión de éxito de empresas en funcionamiento para facilitar el desarrollo de iniciativas viables que incrementen sus posibilidades de continuidad (2) y estimular el espíritu empresarial para contribuir así al desarrollo económico del territorio autonómico.

Agrega el conseller que «una de las patas del programa la conforman las personas que no ven relevo generacional al frente del negocio y acuden a nosotros para que les ayudemos: con un análisis de la estructura laboral, del mercado, de sus cuentas e incluso una valoración del propio negocio. Pero hay una segunda pata, que son los emprendedores en busca de oportunidades». Sáenz de San Pedro señala como importante también el papel activo de la Conselleria a la hora de buscar financiación para la persona emprendedora de Ibrelleu, canalizada a través de ISBA, Treball Solidari o Microbank.

Desde su puesta en marcha y hasta la fecha, el programa ha atendido a un total de 300 usuarios. Ibrelleu cuenta con un marketplace en el que están relacionados todos los negocios que se ceden. Esta plataforma facilita la investigación de negocios disponibles para su cesión.

Actualmente se está llevando a cabo una campaña de pegatinas con QR de Ibrelleu ‘en los negocios cedentes que lo solicitan. Además, se está haciendo difusión de los mismos a través de redes sociales, con respuesta positiva. Desde ADRBalears se trabaja de forma conjunta con los ayuntamientos (21) para poder afrontar las peticiones de los usuarios de todas las Illes Balears.