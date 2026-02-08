5 razones por las que un idioma marca tu futuro

Aprender un nuevo idioma es hoy una decisión estratégica para el desarrollo personal y profesional. En Mallorca, donde el turismo, los servicios y la internacionalización empresarial son pilares del modelo económico, esta realidad cobra una importancia aún mayor, y UIBIdiomes presenta cinco razones para dar el paso:

· Primera razón: mejora la empleabilidad y aumenta el valor profesional. El dominio de idiomas se ha consolidado como una de las competencias más valoradas por las empresas. Hablar una o varias lenguas amplía las opciones de acceso al mercado laboral, diferencia los perfiles profesionales y mejora las posibilidades de promoción. En sectores con contacto internacional, el idioma ya no es un plus, sino una necesidad.

· Segunda razón: amplía las oportunidades de estudio y formación en el extranjero. Conocer otros idiomas facilita el acceso a programas de movilidad, intercambios académicos, estudios universitarios y formación especializada fuera del país de origen. Además, permite aprovechar recursos educativos y científicos de prestigio internacional que no siempre están disponibles en la lengua materna.

· Tercera razón: mejora la comunicación intercultural y las relaciones personales. Aprender un idioma implica también comprender otras culturas, formas de pensar y de relacionarse. Esta competencia favorece la empatía, el entendimiento mutuo y la capacidad de integrarse en entornos diversos, tanto a nivel personal como profesional, en una sociedad cada vez más multicultural.

· Cuarta razón: facilita viajar y desenvolverse con autonomía en otros países. El conocimiento de idiomas permite moverse con mayor seguridad e independencia en el extranjero, comunicarse con fluidez en situaciones cotidianas y aprovechar mejor las experiencias de viaje. Viajar deja de ser solo una actividad turística para convertirse en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal.

· Quinta razón: amplía el acceso a información, cultura y conocimiento internacional. Gran parte de los contenidos académicos, culturales y profesionales más relevantes se publican en otros idiomas. Conocerlos permite acceder a nuevas fuentes de información, enriquecer la visión del mundo y mantenerse actualizado en un entorno global.

En este contexto, tanto si se trata de empezar desde cero como de consolidar conocimientos, UIBIdiomes, gestionado por la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), pone a disposición de la ciudadanía la formación y los recursos necesarios para afrontar un futuro cada vez más global. Como servicio de idiomas de la Universitat de les Illes Balears, UIBIdiomes desempeña un papel clave en la promoción del multilingüismo, la internacionalización y el acceso a una formación lingüística de calidad.

Su oferta formativa incluye idiomas como catalán, inglés, portugués, italiano, alemán, lengua de signos, español y francés, con cursos presenciales y exámenes oficiales orientados a aprender, perfeccionar o certificar el nivel de idioma según el Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas (MECR).