Choque frontal entre Red Eléctrica y las grandes energéticas por el control de las redes en pleno colapso

Red Eléctrica y las grandes energéticas vienen protagonizando un enfrentamiento a cuenta del gran apagón que paralizó España. Casi un año de cruce de acusaciones entre unos y otros sobre la responsabilidad en el origen del colapso y también por las medidas que se han ido adoptando, con más o menos urgencia, para reducir el riesgo de un nuevo episodio crítico. Ahora Red Eléctrica y las eléctricas abren un nuevo frente por el control de las redes y sobre cómo abordar su necesaria ampliación en un momento en que se está constatado la falta de capacidad y la saturación para atender el aluvión de peticiones de la industria y grandes tecnológicas para conectarse.

El nuevo cruce de acusaciones y reproches se centra ahora en quién es el responsable del colapso de las redes y cómo solucionarlo, y se ha traducido en un intercambio de durísimos comunicados entre ambas partes. Red Eléctrica tiene reservado en régimen de monopolio la gestión de la red de transporte (el gran mallado de alta tensión), mientras que son las eléctricas las que se encargan de las redes de distribución (las que acaban llegando hasta las viviendas). En ambos casos, las compañías reciben una retribución que pagan todos los clientes con el recibo de la luz. Las grandes eléctricas empiezan a maniobrar para acabar con estos compartimentos estancos en la gestión de las redes en España y eso ha provocado que se enzarcen en una nueva disputa.

La patronal Aelec -que integra a Iberdrola, Endesa y EDP, las principales distribuidoras eléctricas del mercado español- reclama ahora "un mecanismo urgente" para impulsar las inversiones en la red de transporte eléctrico "más rápido que lo previsto en la planificación” planteada por el Gobierno para los próximos años y, también, “abriendo esas inversiones a los distribuidores para acelerarlas". Esto es, romper el monopolio de Red Eléctrica y que las eléctricas también puedan participar en la gestión del negocio del transporte de electricidad.

La asociación de las grandes eléctricas denuncia la “precariedad” de la red de transporte como causa principal de la saturación actual y alerta de que esta situación "es consecuencia directa" de que el ritmo de inversión de Red Eléctrica de España (REE), filial por el grupo semiestatal Redeia, no ha alcanzado lo previsto en las planificaciones fijadas por el Ejecutivo, "retrasando actuaciones que deberían haber incrementado significativamente la capacidad de la red". Un escenario que ha hecho que “la red de transporte esté agotada para atender la demanda de los distribuidores” y que, según la patronal de las eléctricas, no se va a solucionar con la nueva planificación diseñada por el Ministerio para la Transición Ecológica para los próximos años.

La defensa de REE

La respuesta de REE ha sido igual de dura, defendiendo el cumplimiento estricto de las inversiones planificadas, negando con rotundidad que la situación de la red sea de precariedad, y criticando los anuncios realizados de las eléctricas de revisar a la baja sus inversiones en sus redes de distribución por la retribución regulada fijada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por debajo de las aspiraciones del sector.

“Red Eléctrica es la compañía que más ha invertido en redes eléctricas en España en los últimos años. Desde 2020, casi ha cuatriplicado su inversión en la red de transporte del país, hasta una cifra superior a los 1.500 millones de euros en 2025”, esgrime el gestor del sistema eléctrico. “Las inversiones de Red Eléctrica se definen en la Planificación que aprueba el Consejo de Ministros y son vinculantes para la compañía. (…) No hay actuación autorizada por las administraciones competentes que Red Eléctrica no haya desarrollado o esté desarrollando”.

Redeia, comandada por Beatriz Corredor, contrapone su esfuerzo inversor con el de las compañías distribuidoras. “Este ritmo inversor no tiene comparativa en la red de distribución y no parece que lo vaya a tener en los próximos años a tenor de las manifestaciones realizadas por asociadas de Aelec”. Las grandes eléctricas han puesto en revisión sus planes de inversión en el negocio de redes en España por la retribución inferior a la reclamada anunciada y en algunos casos la intención es trasladar esas inversiones en el negocio regulado de redes de otros países, “lo cual resulta contradictorio con el interés manifestado ahora en participar en el desarrollo de la red de transporte”, reprocha REE, firme defensora de mantener el modelo actual en el que la compañía aglutina tanto la gestión de la red de transporte como la del operador del sistema eléctrico.

El mapa de la saturación

El nuevo choque entre REE y las energéticas se produce después de la decisión de la CNMC de retrasar tres meses la publicación de los primeros mapas de capacidad de la red de transporte, que estaba previsto inicialmente para este 2 de febrero. Un aplazamiento por la “falta de acuerdo” entre Red Eléctrica y las distribuidoras sobre la potencia solicitada, la concedida y la pendiente, en tres cuartas partes de los nudos de la red de alta tensión. Mientras, las distribuidoras eléctricas vienen publicado desde hace meses los mapas de capacidad de sus propias redes (que reflejan que un 88% de los nudos están totalmente saturados y sin capacidad extra que adjudicar a nuevas peticiones de clientes).

Desde Aelec incluso se denuncia que REE estaría dando prioridad a las peticiones de conexiones directas a la red de transporte en perjuicio de los clientes de las distribuidoras y alerta de que la capacidad que REE considera disponible en algunos nudos es inferior a la ya asignada por los distribuidores sus clientes. Unas acusaciones que rechaza Redeia, subrayando que los permisos de acceso a la red de transporte son similares a los otorgados a las redes de distribución, en ambos casos en torno a 10.000 MW. REE apunta también que la capacidad que las distribuidoras proponen reservar en la red de trasporte para sus propias redes son “significativamente superiores a los que ya han otorgado y suponen más que duplicar la punta histórica de consumo en la red de distribución".