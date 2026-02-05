Amazon gana 77.670 millones de dólares en 2025, un 31% más interanual.

El gigante del comercio electrónico Amazon anunció este jueves unos beneficios netos de 77.670 millones de dólares en 2025, un 31 % más en términos interanuales, pero decepcionó a los inversores con su pronóstico de gastos de capital para 2026.

La firma liderada por Andy Jassy registró unas ventas netas acumuladas de 716.924 millones de dólares, un 12 % superiores a las de 2024, con un crecimiento destacado en su negocio de la nube inteligente, Amazon Web Services (AWS).

En el cuarto y último trimestre, el más seguido por Wall Street, Amazon tuvo un beneficio de 21.192 millones de dólares, un 6 % más que en el mismo tramo del año anterior, y unas ventas netas de 213.386 millones de dólares, un 14 % más.

No obstante, la empresa decepcionó a los inversores al pronosticar unos gastos de capital de 200.000 millones de dólares para 2026, una cifra mayor de la prevista por los analistas.

"Con la fuerte demanda de nuestras ofertas actuales y oportunidades clave como la inteligencia artificial, los chips, la robótica y los satélites de órbita baja, prevemos invertir unos 200.000 millones de dólares en inversiones de capital en Amazon en 2026", apuntó Jassy en un comunicado.

Esta noticia hizo caer las acciones de Amazon hasta un 10 % en las operaciones electrónicas posteriores al cierre de la bolsa.

El máximo ejecutivo de Amazon también destacó el rendimiento de AWS, que creció un 24 % en el cuarto trimestre y obtuvo unos ingresos netos de 35.579 millones de dólares.

AWS alcanzó este año acuerdos con empresas como OpenAI, Visa, BlackRock, United Airlines o Perplexity, anotó la compañía, que destacó el "impulso significativo" de los chips personalizados de AWS.

Así, dijo que espera que su chip Trainium4 comience a estar disponible en 2027, y destacó el rendimiento de otros semiconductores como Trainium y Graviton, que tienen una tasa de ingresos anuales combinada de más de 10.000 millones de dólares.

Noticias relacionadas

Por segmentos, en el total de 2025 el grueso de los ingresos siguió siendo el procedente del negocio en Norteamérica (426.305 millones, un 10 % más), seguido del negocio internacional (161.894 millones, un 13 % más), y por AWS (128.725 millones, un 20 % más).