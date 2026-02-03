Operación corporativa
El Santander acuerda la compra del banco estadounidense Webster por unos 10.300 millones de euros
El Santander redobla su apuesta por Estados Unidos, pese a la incertidumbre generada por la presidencia de Donald Trump y las dudas que ocasionalmente han manifestado algunos inversores sobre su presencia en el país. El grupo presidido por Ana Botín ha anunciado este martes un acuerdo para comprar el banco estadounidense Webster Bank por 12.200 millones de dólares, que al cambio actual equivalen a unos 10.324 millones de euros.
El banco español ha destacado que la operación le permitirá convertirse en una de las diez principales entidades de banca minorista y empresas de Estados Unidos por activos y en una de las cinco mayores entidades de depósitos en los principales estados del noreste del país. El Santander está muy centrado en el país en los negocios de consumo y financiación de la compra de coches y la adquisición le va a diversificarse al incorporar una actividad comercial más amplia y una mayor base de depósitos.
El Santander, asimismo, ha apuntado que su capital se situará entre el 12,8% y el 13% al cierre de 2026 y superará el 13% en 2027 a pesar del impacto de la operación, con lo que seguirá por encima de su objetivo del 12-13% y no le afectará a su política de remuneración al accionista. El banco anunciará este miércoles sus resultados de 2025.
