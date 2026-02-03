Transportes saca a licitación un contrato para renovar un tramo de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona

El primer contrato para renovar la línea de alta velocidad entre Mejorada del Campo (Madrid) y Calatayud ya está en licitación. Lo avanzó la semana pasada el Consejo de Ministros, en plena crisis ferroviaria por el trágico accidente en Adamuz, en el que murieron 46 personas, y el caos en Cataluña por el Rodalies, pero ahora ya está en el mercado y a la búsqueda de una empresa.

Se trata de un concurso público para adjudicar el suministro de "680.400 traviesas con sus correspondientes suelas elásticas, el acopio en fábrica, la carga, el transporte del material fabricado y su descarga en la zona de acopio establecida", un primer impulso a la renovación de una infraestructura en el tramo de 150 kilómetros que ha sufrido limitaciones temporales de velocidad por las incidencias detectadas y alertadas al Ministerio por parte de los propios maquinistas.

El Consejo de Ministros autorizó esta licitación de un contrato que tiene un presupuesto máximo de 96,8 millones de euros, 117,2 con el IVA incluido, a través de Adif Alta Velocidad, el suministro y transporte de traviesas de altas prestaciones, aerotraviesas, para la renovación de vía del tramo Mejorada del Campo-Calatayud, dentro de la línea que une Madrid con Zaragoza y Barcelona.

"Se trata del primer contrato de suministro para renovar la vía de esta línea con traviesas aerodinámicas o aerotraviesas, una tecnología española que permite aumentar la velocidad de circulación en condiciones de seguridad y mejorar la fiabilidad y la durabilidad de la infraestructura y el material rodante, con costes de mantenimiento similares a los de la traviesa convencional", explicó el Gobierno central tras la aprobación en el Consejo de Ministros.

Ahora sale a concurso público y lo hace dividido en cuatro lotes distintos, a los que se pueden presentar las empresas, a todos o a algunos de ellos, y que tienen un valor dispar. Para el subtramo Mejorada del Campo-Brihuega tendrán que suministrar 232.400 traviesas, en un contrato valorado en 33 millones; para el de Brihuega-Alcolea, serán 143.150 y un coste de 20,4 millones; para el de Alcolea-Ariza, otras 166.250 unidades, con un precio de 23,67 millones; y, por último, para el de Ariza-Calatayud, otras 138.600 para ejecutarlo por 19,76 millones.

Es el precio sin el IVA incluido y en todos estos casos se saca a concurso público con una duración de 24 meses de plazo máximo y con posibilidad de recibir ofertas hasta el próximo 3 de marzo, con lo que se quiere imprimir agilidad a una adjudicación que llegaría antes del verano.

El ministro Óscar Puente ya avanzó que este tramo entre Madrid y Calatayud sería el primero en el que se actuaría, y que además serviría para actualizar la infraestructura de cara a implanta la velocidad máxima de 350 km/h, aunque con la polémica por las limitaciones de velocidad impuestas, ha cobrado todo el protagonismo la reparación de las incidencias que están denunciando los maquinistas.

Esta actuación posibilitará aumentar la velocidad de circulación hasta la de diseño original de la infraestructura, desde los 300 hasta los 350 km/h. Y esta renovación de las traviesas del tramo Mejorada del Campo-Calatayud se une a otras actuaciones ya licitadas, como el contrato por 7,67 millones para instalar y suministrar placas de asiento para la fijación del carril, en los tramos dependientes de las bases de mantenimiento de Brihuega (Guadalajara) y Calatayud (Zaragoza), o la adjudicación de otro contrato para llevar a cabo actuaciones de tratamiento y mejora de dos viaductos entre Guadalajara y Calatayud, el de Benamira y el de Río Blanco, ambos en la provincia de Soria, con una inversión de 6,32 millones.