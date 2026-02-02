Murtra defiende la entrada del Estado en Telefónica: “Las telecos son activos estratégicos que requieren protección institucional”

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, promete una “transformación integral” de la compañía para ser más competitiva, más rentable, más ágiles y eficiencias, y gracias a todo ello ser un referente no sólo en el sector de las telecomunicaciones, también en el de la tecnología, tanto en España como en el conjunto de Europa. “Queremos ser la mejor puerta de entrada a los servicios digitales para nuestros clientes”, ha subrayado este lunes el ejecutivo durante su intervención en la Conferencia Cátedra Fundación "la Caixa", celebrada en CaixaForum Madrid. "Queremos ser una compañía de referencia, con escala y con rentabilidad (...) y queremos tener la mayor y mejor gama de productos para nuestros clientes en los países en que estamos".

“Telefónica va a arriesgar, vamos a asumir más riesgos calculados. No vamos a poder avanzar sin asumir esos riesgos”, ha explicado Murtra, que en el año que lleva al frente de la compañía ha puesto en marcha un nuevo plan estratégico (para crecer más rápido, ser más rentable, simplificar la compañía para ahorrar costes y concentrar las inversiones sobre todo en tecnología, hasta los 32.000 millones en tres años).

Un año el que la nueva dirección del grupo ha activado un proceso de transformación para impulsar la eficiencia y la agilidad de las decisiones y para centrarse sólo en sus mercados clave (España, Reino Unido, Alemania y Brasil) y completar su salida de Hispanoamérica. “Vamos a prescindir de las unidades de negocio obsoletas”, ha zanjado. “El objetivo no es reducir nuetra actividad, sino reordenarnos para ser más eficaces”.

Murtra ha vuelto a defender la necesidad de una concentración del sector de las telecomunicaciones en Europa, para hacer frente a los gigantes tecnológicos de Estados Unidos y China e impulsar la soberanía estratégica de la UE. Un proceso en el que Telefónica quiere tener un papel activo. “Europa corre el riesgo de convertirse en una colonia digital y quedar desconectada de la tecnología (…) Por eso queremos promover la consolidación”. En Estados Unidos, en China y en la India sólo hay tres grandes telecos. En Europa, 38. “Europa necesita operadores fuertes para garantizar la soberanía y el control de las infraestructuras (…) Nos gustaría pasar de 38 operadores a sólo unos pocos. Sólo con que cada país pasara de 4 a 3 operadores la situación cambiaría drásticamente”.

Compromisos financieros “a sangre y fuego”

Murtra ha venido prometiendo una ‘disciplina financiera de hierro’ como guía de gestión y promete con rotundidad que las metas marcadas en la nueva hoja de ruta se cumplirán sí o sí. “Nos hemos comprometido con un guidance financiero y lo vamos a cumplir sin ninguna duda. Es un compromiso a sangre y fuego”, ha sentenciado. “Estamos centrados en la mejora de la compañía. Y cuando se haya mejorado de manera tangible se reflejará en el precio de la acción”.

La cotización en bolsa de Telefónica vuelve a ser uno de los handicaps del grupo. Durante gran parte del primer año con Murtra al mando las acciones fueron apuntándose alzas, pero tras la presentación del plan estratégico volvieron a caer con fuerza, como consecuencia de que el plan estratégico contempla un fuerte recorte del dividendo y la posibilidad de una ampliación de capital para financiar compras de otras compañías. “El precio de la acción será la consecuencia de la modernización y la competitividad de Telefónica”, ha augurado Murtra.

Participación estatal

El giro estratégico emprendido por Telefónica marcará el futuro de la compañía que ahora cuenta con un nuevo núcleo duro de accionistas (el Estado español, el holding CriteriaCaixa y Arabia Saudí, todos con cerca de un 10% del capital). Telefónica vuelve a tener al Gobierno como uno de los grandes socios de referencia, en lo que ha supuesto el regreso del Estado ha regresado a su capital un cuarto de siglo después de su privatización.

Una presencia estatal que es una práctica extendida en las grandes telecos de muchos otros países europeos. La francesa Orange cuenta con una participación del Estado del 23,35%; Telecom Italia, del 27,32%; la alemana Deutsche Telecóm, un 28,26%; la sueca Telia, del 42,5%; y la noruega Telenor, un 58,8%; entre otros casos. “La participación de los Estados es una práctica habitual de los grandes países. Las telecomunicaciones son un activo estratégico que requieren protección institucional”, ha defendido Murtra. "Las telecomunicaciones no son un negocio cualquiera, son infraestructuras críticas para la seguridad de la economía y la cohesión”.