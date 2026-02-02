El crédito a las familias registró el año pasado su segunda subida consecutiva y la mayor desde 2008

El proceso de desendeudamiento de los hogares españoles parece haber quedado por fin atrás, más de 17 años después del estallido de la burbuja inmobiliaria. El crédito recibido por las familias, así, aumentó el año pasado en un 4,5% y 27.714 millones de euros, hasta alcanzar un saldo total de 715.884 millones. Se trata del segundo incremento anual consecutivo, tras un larguísimo periodo de reducción de los préstamos que tenían concedidos los hogares. Y lo que es aún más significativo, se trata del incremento más elevado registrado desde 2008 (4%), el año en que estalló la burbuja del ladrillo.

La abundancia de dinero disponible y barato, junto con la espiral de precios de la vivienda que provocó, llevó el endeudamiento de las familias españolas a un máximo histórico de 912.990 millones de euros en noviembre de 2008, equivalente a un insostenible nivel de en torno al 82% del PIB del país. La caída de Lehman Brothers en septiembre de aquel año supuso el disparadero de la Gran Crisis Financiera internacional y destapó los excesos de la burbuja inmobiliaria en España.

Con el paro disparado, los precios de los inmuebles en caída libre y la banca en un proceso de brutal reestructuración hasta 2014, los hogares tuvieron que emprender un durísimo proceso de ajuste de su nivel de deuda que ha durado hasta muy recientemente. Así, los créditos concedidos a las familias cayeron de forma prácticamente ininterrumpida desde 2009 hasta 2023, con un ligero repunte pasajero en 2021 ligado a la pandemia (0,5%). En 2024, sin embargo, los préstamos crecieron un 0,9%, un ritmo que se aceleró hasta el 4,5% el año pasado, según información publicada este lunes por el Banco de España.

Hipotecas y consumo

El mayor aumento en la financiación de los hogares en términos absolutos se registró el año pasado en los créditos para la vivienda, como es lógico dado que es la cartera con mayor peso: aumentaron en 18.936 millones de euros y un 3,9%, hasta los 517.042 millones. Sin embargo, en términos relativo fue más significativo el incremento de los préstamos ligados a bienes de consumo, que subieron en 10.813 millones y un 10,3%, hasta los 116.067 millones.

El mayor aumento, con todo, se produjo en la partida de los créditos recibidos del exterior, que en cualquier caso es muy pequeña: ha aumento en 490 millones y un 13%, hasta los 4.195 millones. En cambio, se registró una caída en el resto de préstamos a las familias, un epígrafe que incluye conceptos como la financiación de la educación, los viajes, la adquisición de valores o la compra de terrenos y fincas rústicas. El descenso ha sido de 2.525 millones y un 3,1%, hasta los 78.580 millones.

En el caso de la financiación recibida por las empresas, ha pasado algo parecido. El año pasado aumentó un 1,2%, hasta los 953.080 millones. El aumento se debió prácticamente en exclusiva a los créditos bancarios que recibieron en España y crecieron en un 2,4%, hasta los 470.229 millones. En cambio, permanecieron prácticamente sin cambios tanto el saldo de la deuda que tienen emitida (147.588 millones) y los préstamos recibidos del exterior (335.263 millones).

Diversos factores

El incremento de la financiación pedida por los hogares y concedida por los bancos y los establecimientos financieros de crédito se debe a varios factores. Por un lado, la buena evolución de la economía y el mercado laboral hace que haya más personas con posibilidad de endeudarse gracias a su renta (el número de empleados está en máximos históricos) y su posición financiera (tras años de desendeudamiento). Asimismo, las entidades están en disposición de prestar, gracias al fuerte incremento de su capital de los últimos tres lustros y los bajos niveles de morosidad.

Igualmente relevante es el abaratamiento del crédito, gracias a los recortes de los tipos de interés de referencia que aprobó el Banco Central Europeo (BCE) una vez embridada la inflación de la zona euro en torno a su objetivo del 2%. Los tipos de las nuevas hipotecas, así, han bajado del 3,94% de octubre de 2023 al 2,63% del pasado diciembre. Y a ello se suma que, como consecuencia del incremento de los precios de la vivienda, las cantidades pedidas por los hogares son mayores: el importe medio de las hipotecas ha pasado de 143.984 euros a 170.771 euros entre los meses de noviembre de 2023 y 2025.