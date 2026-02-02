Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Indra busca socios para llevar su fondo de startups Indra Ventures de 200 a 1.000 millones

El grupo quiere acelerar la inversión en compañías disruptivas civiles y militares y consolidar un tejido nacional con vocación exportadora

Archivo - (I-D) El presidente de Indra, Ángel Escribano, y el consejero delegado de Indra Group, José Vicente de los Mozos, durante una reunión para trabajar en los Programas Especiales de Modernización (PEM), en IFEMA, a 29 de octubre de 2025, en Madrid

Archivo - (I-D) El presidente de Indra, Ángel Escribano, y el consejero delegado de Indra Group, José Vicente de los Mozos, durante una reunión para trabajar en los Programas Especiales de Modernización (PEM), en IFEMA, a 29 de octubre de 2025, en Madrid / Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Pablo Gallén

Pablo Gallén

Madrid

Indra quiere multiplicar la dimensión de su fondo de inversión especializado en tecnologías de uso dual, Indra Ventures, que cuenta actualmente con 200 millones de euros, por cinco hasta alcanzar los 1.000 millones. Para lograrlo, el director general de Estrategia y Fusiones y Adquisiciones de Indra, Manuel Ausaverri, ha indicado que necesitará incorporar “socios financieros e industriales”.

Ausaverri ha explicado que Indra Ventures nació con un objetivo concreto: impulsar empresas tecnológicas pequeñas, avanzadas y disruptivas para que puedan escalar y desplegar todo su potencial, especialmente en capacidad productiva. El fondo, ha detallado, se financia con aportaciones de Indra, del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación) y de otros socios privados. Sus declaraciones se han producido durante su intervención en el ‘Observatorio de Defensa’, organizado por el diario El Español.

El directivo ha recalcado que la ambición de la compañía va más allá del fondo actual y que ya trabaja con la vista puesta en un instrumento de 1.000 millones, al considerar que existen “oportunidades” y “mucho potencial”, principalmente en España, aunque no exclusivamente.

Sin embargo, según han trasladado fuentes de la empresa a Europa Press, Indra aún no tiene definida la estructura con la que pretende quintuplicar la capacidad de Indra Ventures.

En el caso español, Ausaverri ha defendido que el enfoque pasa por elevar el nivel de la industria desde la base, apoyándose en el desarrollo de startups. En esa línea, ha destacado que Indra considera que parte de su papel es contribuir a fortalecer el ecosistema nacional de defensa, en un momento en el que la compañía participa en la mayoría de los programas de modernización militar del país.

“Es parte de nuestra misión”, ha resumido, para favorecer la creación de un tejido de empresas “por debajo” de Indra que sea sólido financieramente, capaz de crecer y generar beneficios, y que termine consolidando una industria de defensa estable y potente. En su opinión, el objetivo final es que, cuando se reduzca la actual ola de demanda asociada a la guerra de Ucrania, España cuente con un sector que sea principalmente exportador.

