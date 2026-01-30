Renfe se suma a Iryo y no indemnizará a los pasajeros por "las limitaciones temporales de velocidad"

La compañía pública Renfe se suma a las políticas de cancelaciones y retrasos de Iryo y no indemnizará a los pasajeros "con motivo de las limitaciones temporales de velocidad".

"Con motivo de las limitaciones temporales de velocidad establecidas por el gestor de las infraestructuras (Adif) en distintos puntos de la red ferroviaria, algunos servicios pueden experimentar retrasos ajenos a Renfe. Los billetes adquiridos a partir del 31 de enero no generarán derecho a indemnización cuando el retraso se deba a estas limitaciones de velocidad", ha explicado la empresa en su página web este viernes.

Este miércoles, Iryo ya advirtió a sus clientes de alta velocidad de que las prácticas habituales de compensación no se aplicarán a los retrasos en las rutas entre Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia, ya que defienden que las demoras en estos casos son "ajenas a la responsabilidad del operador".

Normativa europea

Sin embargo, desde la organización de consumidores Facua-Consumidores en Acción sostienen que las compañías de tren que operan en España deberán abonar las indemnizaciones por retrasos que establece la normativa europea si eliminan sus "compromisos de puntualidad" por las limitaciones de velocidad que ha impuesto Adif en determinados trayectos de alta velocidad. Facua alerta de que las limitaciones de velocidad que ha implementado Adif como consecuencia del accidente no se pueden considerar dentro de las excepciones que contempla la normativa europea y que eximirían a las compañías de entregar estas indemnizaciones.

En este sentido, afirma que el artículo 19 de la normativa señala que en caso de un retraso de entre 60 y 119 minutos se deberá indemnizar al pasajero con el 25% del precio del billete, que asciende al 50% si el retraso es igual o superior a los 120 minutos. Asimismo, esta indemnización está condicionada a que la compañía ferroviaria no le haya reintegrado directamente el importe completo del billete.

Madrid-Andalucía se espera que reabra el 7 de febrero

Renfe explica que como consecuencia del accidente, la circulación de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía se encuentra suspendida hasta nuevo aviso. Los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Ciudad Real y Puertollano se prestan con normalidad.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, informó este miércoles de que Adif ya cuenta con autorización judicial para iniciar los trabajos de reconstrucción de la línea Madrid-Andalucía en el tramo afectado por el accidente de Adamuz (Córdoba). Con ese permiso, la nueva previsión pasa por reabrir la circulación en un plazo aproximado de diez días naturales.

“Hoy hemos recibido autorización judicial para proceder a reponer la infraestructura en el tramo del accidente de Adamuz. Nuestro objetivo es que esté concluida en un plazo aproximado de 10 días naturales, siempre y cuando la evolución meteorológica lo permita. Tras la reposición se retomará el servicio de la totalidad de la línea Madrid-Sevilla”, señaló el ministro en la red social X.