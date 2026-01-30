El cambio en la Fed tumba a la plata, el oro y el Bitcoin: borra 600.000 millones en su peor desplome desde 2008

Las materias primas han vivido un batacazo histórico a lo largo de la jornada este viernes tras el cambio de mando en la Reserva Federal (Fed) de Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal (Fed) este viernes y los temores de una pérdida de independencia dentro del banco central. La plata, que ha acumulado una revalorización del 58% desde inicios de enero, ha vivido su peor caída desde la crisis financiera de 2008, con retrocesos cercanos al 26% tras el cierre de los parqués europeos este viernes. El oro, por su parte, ha registrado caídas cerca del 10%. Los descensos han borrado más de 600.000 millones de dólares (505.452 millones de euros) en valor en apenas una jornada que ha espantado a los inversores.

El consenso de las firmas de análisis es que las fuertes caídas este viernes se deben a una confluencia de factores. Según el analista bursátil Adrián Hostaled, de XTB —el primer factor evidente dada su progresión reciente— es la recogida de beneficios de los inversores tras el fuerte rally experimentado por el metal, que llegó a tocar cotas de 120 dólares (101 euros) por onza.

La plata cede un 30% en una sesión

Otro de los motivos principales del desplome del metal precioso es el cambio de rumbo en la Reserva Federal (Fed), el banco central de Estados Unidos. Tras varios meses de enfrentamiento entre Donald Trump y el gobernador actual del organismo, Jerome Powell, por la negativa de este último a bajar los tipos, como el presidente le exigía, Trump ha anunciado esta misma mañana su propuesta de nuevo líder para la Fed.

Kevin Warsh, el elegido por la Casa Blanca para suceder a Powell. Ya formó parte del órgano rector de la Fed entre 2006 y 2011. En aquel momento dimitió del organismo tras criticar la continuidad de la política monetaria expansiva adoptada para apoyar la recuperación tras la crisis financiera de 2008.

Con la llegada de Warsh, el mercado descuenta ahora tipos de interés más altos durante más tiempo y un dólar más fuerte, que venía de marcar mínimos de los últimos cuatro años, reforzando además la imagen de independencia de la Reserva Federal tras la decisión de Powell de no rebajar los tipos, contra los deseos de Trump.

El verdadero rally de la plata comenzó en el mes de julio del año pasado, tras varios años fluctuando entre los 20 y los 30 dólares. El 1 de agosto de 2025, la plata cotizaba en los 39 dólares por onza. Comparando dicha cifra con su punto álgido, de 120 dólares, registrado el pasado jueves, el metal acumuló una revalorización superior al 200% en menos de medio año.