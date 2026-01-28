Telefónica despliega una red pionera de 'mini centros de datos' por toda España

Telefónica se lanza a desplegar una red de ‘mini centros de datos’ por España. El grupo está poniendo en marcha nuevas instalaciones para poder desarrollar servicios avanzados de ‘edge computing’ -que permite hacer el procesamiento de datos digitales cerca de su origen y no enviarlos a centros lejanos- por todo el país. El objetivo es llevar la capacidad de computación lo más cerca posible de los grandes clientes, lo que permitirá reducir al máximo la latencia de los servicios digitales (el tiempo de respuesta de los equipos, casi hasta el tiempo real) y para blindar la soberanía de los datos de empresas y administraciones sin tener que depender tanto de plataformas digitales en la nube con sus instalaciones fuera del país.

Telefónica está 'reciclando' centrales de su antigua red convencional para instalar estos pequeños centros de datos de cercanía. La teleco ya ha puesto en marcha 10 de estos nuevos nodos de ‘edge computing’ y sumará un total de 17 a lo largo de este año, como parte de un ‘macroproyecto’ digital de la Unión Europea que se desarrollará en cinco países comunitarios con subvenciones de fondos europeos. Telefónica y España son los primeros de los operadores y países participantes que han conseguido activar estos centros (tras recibir una subvención comunitaria para la teleco de 93 millones de euros).

La decena de ‘mini centros de datos’ ya operativos se encuentran dos en Madrid, dos en Barcelona (en la capital catalana y en Terrassa), y uno en Valencia, Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca, Bilbao y A Coruña. El proyecto sumará este año otros siete emplazamientos más en Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria, Valladolid, Gijón, Santa Cruz de Tenerife, Santiago de Compostela y Mérida. Telefónica ve potencial suficiente para seguir reaprovechando centrales de su red telefónica hasta alcanzar las 100 instalaciones ‘edge’ en los próximos cinco o siete años.

Llevar los servidores lo más cerca posible

“Nuestra red proporcionará una gran capacidad de computación y almacenamiento en el borde, con menor latencia y mayor eficiencia”, explica Sergio Sánchez, director de Operaciones, Redes y TI de Telefónica España. Los nodos ‘edge’ funcionan como servidores para el procesamiento, análisis y almacenamiento de datos, funciones que se pueden realizar lo más cerca posible de esos datos (en el borde o edge, en inglés), a diferencia de los centros de datos tradicionales o del procesamiento en la nube.

El ‘edge computing’ permite una mejora de algunas prestaciones al minimizarse la latencia y protege la soberanía de los datos, al quedar acotados a entornos sujetos a regulaciones locales y no de fuera de la UE. Telefónica está desarrollando ya varios proyectos pilotos y en breve iniciará su comercialización entre administraciones públicas y empresas de sectores económicos (como la industria, logística, defensa o gestión de infraestructuras).

Reaprovechar la red de centrales

Las infraestructuras de este ‘Plan Edge’ de Telefónica se localizarán en centrales de la antigua red convencional, y que ahora funcionarán como centros de datos. Desde la compañía se entiende que la enorme red de centrales le da una auténtica ventaja competitiva frente a otras telecos o gigantes tecnológicos, dado que ya cuentan con los emplazamientos con una amplísima distribución geográfica, con la conectividad a través de fibra óptica y 5G, y con la conexión a la red eléctrica, mientras que sus competidores tendrán resolver el acceso a suelo, red y energía como paso previo a poder desplegar sus propios centros ‘edge’.

“Nuestro ‘Plan Edge’ nos coloca a la vanguardia europea en tecnología y en soberanía del dato, con la puesta en marcha de un proyecto pionero que resultará clave para potenciar la transformación digital española, al habilitar por todo el territorio infraestructuras que permitirán que empresas y administraciones puedan formar parte de la ola de crecimiento que este despliegue lleva asociado”, subraya Borja Ochoa, presidente de Telefónica España.