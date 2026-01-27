El Gobierno fija una indemnización de hasta 216.000 euros por fallecido en los accidentes ferroviarios

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley que establece una indemnización de hasta 216.000 euros como máximo por fallecido en los recientes accidentes ferroviarios. El Decreto forma parte de un conjunto de ayudas inmediatas y adelantos a las víctimas que, en conjunto, supondrán 20 millones de euros, según ha anunciado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En total, de las cantidades previstas por el Ejecutivo de 20 millones de euros, 10 millones forman parte de ayudas y otros 10 millones son correspondientes a anticipos.

Puente ha explicado, informa EFE, que "sabemos que los procedimientos ordinarios y los tiempos judiciales no siempre responden a la urgencia vital de quienes han sufrido una tragedia como esta", afirma Puente.

En el caso de un fallecido, según ha detallado Puente, de los 216.000 euros como máximo que recibirán sus familiares, 72.000 euros corresponderán a una indemnización a fondo perdido, otros 72.000 euros como anticipo del seguro de responsabilidad civil y 72.000 euros más como consecuencia del seguro obligatorio.

Un único pago y exentas de tributación

En el caso de indemnizaciones por lesiones corporales, el ministro ha explicado que las ayudas se estructuran según el baremo existente y varían desde los 2.400 euros en los casos de menor entidad hasta los más de 84.000 en los casos de mayor gravedad. "No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una indemnización", ha señalado. "La incertidumbre económica no puede añadirse al dolor emocional". El ministro ha especificado que las cantidades se abonarán en un único pago y estarán exentas de tributación.

Puente critica a la CIAF

Respecto al proceso de investigación abierto sobre el accidente, el ministro de Transportes asegura que "la no renovación de algún tramo de vía" al renovar una línea "es intrascendente para la seguridad". Puente sale así al paso de las afirmaciones hechas públicas por el presidente del Comité de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón, que se mostró sorprendido por qué, explicó, "todos creíamos que se había hecho una remodelación integral" en la línea Madrid-Sevilla, como dijo textualmente Puente. "A mí me produce sorpresa que se manifieste sorpresa desde un entorno ferroviario altamente cualificado", resaltó Puente que, no obstante, aseguró que no iba "a entrar en ningún debate con el presidente de la CIAF". Barrón, no obstante, ha reclamado a Adif un informe para saber "por qué unos tramos" se renovaron "y otros no".

Sobre esto, Puente abundó en que "si es renovación completa o integral y no se han sustituido algunos elementos de la vía, me remito al argumento de que es una renovación integral con arreglo al propio contrato, al portal de contratación de Adif y a la propia definición ferroviaria que hacen de una renovación integral los técnicos". Sobre la estimación de CIAF que sitúa el punto de rotura del carril en una soldadura, Puente dijo "las soldaduras de ese tramo, todas, se han comprobado una a una con ultrasonidos, con líquidos, después se ha hecho una prueba de ultrasonidos aleatoria a los 6 días sobre el 30% del total siguiendo los procedimientos". Aseguró que cuando acabe la investigación hay que ver "si es que ha habido algún error, qué se ha cometido, si no se ha sabido detectar"...

Sobre la polémica por el funeral de Huelva, la ministra Portavoz, Elma Sáiz, resaltó que el Gobierno estará representado al máximo nivel: "Será la vicepresidenta primera del Gobierno (María Jesús Montero) quien acompañará a sus majestades los Reyes, además de otros miembros del Ejecutivo, Cuando sepamos quiénes van a ser, lo comunicaremos".

Remodelación de la Línea Madrid-Barcelona

Puente admitió que está en marcha una partida de compra de traviesas para la renovación de la Línea Madrid-Barcelona, "empezando por el tramo Madrid-Calatayud". Confirmó que esta renovación se ha adelantado a este año de 2026 ("no queremos que la vía se deteriore más", dijo) y que el objetivo con este plan es llegar a los 350 km/h de velocidad máxima. "Es una línea diseñada para esa velocidad, se diseñó así", aseguró. El ministro de Transportes vinculó este cambio a la sostenibilidad: "Para que los vuelos de corto radio se reduzcan hay que ofrecer alternativas competitivas y la más competitiva es el tren", aseveró.