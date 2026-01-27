Crisis ferroviaria
Adif aumenta a 230 km/h la velocidad de los trenes entre Madrid y Barcelona tras la reparación de la vía
Ya se ha solucionado la incidencia registrada en l'Espluga de Francolí (Tarragona)
EP
MADRID
Adif ha elevado a 230 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida para los trenes en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona tras reparar la rotura en la vía.
El área de Mantenimiento de Alta Velocidad de Adif ha confirmado que ya se ha solucionado la incidencia registrada en l'Espluga de Francolí (Tarragona), en la línea Madrid-Barcelona.
El problema fue detectado por un maquinista el domingo por la noche y obligó a Adif a fijar un nuevo límite de 80 kilómetros por hora.
En este contexto, fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han indicado que, a partir de este miércoles, la velocidad máxima se incrementará hasta los 300 kilómetros por hora.
- Abacus echa el cierre en Palma esta semana
- Condenado por obligar a trabajar todos los días a su cuidadora
- Martirio: 'Estamos demasiado callados con todo lo que nos están metiendo
- Un municipio de Mallorca, nominado por National Geographic como Mejor Destino de Playa de España en 2025
- Despiden a una empleada tras comunicar sus planes de boda
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Mallorca dice adiós a la borrasca Ingrid y da la bienvenida a Joseph, que llega con más viento, lluvias, tormentas y oleaje
- Educación suspende al director del Son Canals por posible falta muy grave