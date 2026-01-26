El Gobierno plantea incentivos fiscales a las empresas más afectadas por la subida del SMI

El Ministerio de Trabajo ha planteado a los agentes sociales una propuesta de incentivos fiscales para las empresas que se vean más afectadas por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un intento de pactar el incremento de 2026 con la patronal CEOE.

Según ha avanzado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la reunión de la mesa de diálogo social mantenida esta mañana, la propuesta, que deben terminar de concretar junto al Ministerio de Hacienda, podría ir vía deducción en el impuesto de sociedades e iría vinculada a una serie de condiciones.

Por un lado, ha explicado Pérez Rey, a que las empresas que reciban esos incentivos mantengan el empleo y, por otro, al compromiso de que en los siguientes ejercicios esas compañías suban los salarios por encima del SMI.

"Debe ser un incentivo para que las empresas suban más los salarios", ha señalado Pérez Rey, que ha evitado dar más detalles de una propuesta que terminarán de perfilar estos días para que patronal y sindicatos puedan valorarla ante una nueva reunión el próximo jueves.

Sí que ha dejado claro que las compensaciones irán a las empresas que se vean más afectadas por el incremento, que no será algo generalizado, y que estarán vinculadas a esas condiciones.

"No es un regalo 'urbi et orbi'", ha dicho.

Pérez Rey ha insistido en que el objetivo del Gobierno es alcanzar un acuerdo con todas las partes y ha recordado que sobre la mesa está una subida del 3,1 %, hasta los 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas, exenta de tributar en el IRPF.

"Hay un esfuerzo genuino por alcanzar un acuerdo", ha insistido Pérez Rey.

En cuanto a los planteamientos de los sindicatos, que reclaman cambios para que la subida del SMI no se absorba vía complementos, Pérez Rey ha señalado que se hará en otra normativa para no retrasar la aprobación del SMI.

Los sindicatos esperan los detalles de la propuesta

Para los sindicatos, la propuesta que ha puesto el Gobierno este lunes sobre la mesa tiene "lagunas" que esperan aclarar cuando tengan todos los detalles por escrito para poder cerrar cuanto antes la subida del SMI.

UGT ha remarcado que "no están en contra" y lo reciben "de forma positiva" si una de las condiciones es, por ejemplo, el mantenimiento de la plantilla, pero que tienen que valorar "en detalle" su impacto en la empleabilidad de las empresas beneficiarias y cómo afectaría a los trabajadores.

"Lo que sí tenemos claro es que esta propuesta no puede ser un nuevo motivo de dilatación de un posible acuerdo en materia de SMI", ha insistido la secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, quien ha añadido que las organizaciones empresariales -tanto CEOE como CEPYME- no pueden "seguir bloqueando y dilatando en el tiempo una necesidad de las rentas mas vulnerables de este país".

El secretario confederal de CCOO, Javier Pacheco, ha confiado en que en la reunión del jueves se expliquen los términos para que el proceso de deducción fiscal "vaya acompañado de garantías" de que repercute directamente en los incrementos salariales.

Pacheco ha explicado que la deducción sería para "empresas que tienen un fuerte impacto del SMI debido a su composición laboral", ya sea por tener muchos trabajadores vinculados a la prestación de servicios públicos o por los efectos sobre sus costes laborales, sin necesidad de que "estén sujetos a procesos de contratación pública".

Inicialmente, se había señalado a la posibilidad de cambios en la ley de desindexación como forma de compensar a las empresas más afectadas por las subidas del SMI.

La patronal CEOE ha convocado esta tarde a su comisión de empleo para abordar la propuesta