Rodalies opera de forma parcial con trenes y autobuses mientras Adif revisa de nuevo toda la infraestructura

Rodalies presta este sábado un servicio con cortes, retrasos y transbordos en autobús, mientras Adif está volviendo a revisar buena parte de la infraestructura, después de que el viernes por la tarde se produjera un nuevo desprendimiento en la R1 a la altura de Tordera.

La circulación está interrumpida en todos los tramos en los que hay que realizar una nueva revisión de la infraestructura. La operadora intenta prestar servicio en las líneas mediante trenes donde es posible la circulación y con autobuses por carretera donde no. En la práctica, solo la R2 Nord circula de forma habitual, además de la R8, la R16 y R17. En la R4 ofrece servicio pero como un puzle, en algunos tramos en tren y en otros en autobús.

Ante esta nueva crisis, el Govern, Renfe y Adif están reunidos de nuevo desde las 9.00 en la conselleria de Territorio para tratar la situación.

La gota que colma el vaso

El desprendimiento del viernes por la tarde fue la gota que colmó el vaso: los maquinistas inmediatamente se encendieron, ya que la responsable de las vías había asegurado tras dos revisiones que todo estaba bien. Las tres partes se reunieron a las 19.00 y tras ocho horas no lograron encontrar una solución. De madrugada, a las 3.30, la conselleria de Territori anunció que Adif y Renfe habían comunicado al Govern la "incapacidad de operar el servicio ordinario de Rodalies y mercancías en toda la red ferroviaria" para este sábado.

Aún así, Renfe ha localizado todos los puntos donde no deben realizarse las revisiones y en ellos sí se está prestando servicio. La dificultad es trasladar los trenes en esos puntos y compensar allí donde el servicio que no se presta con autobuses. El hecho de que sea fin de semana ha amortiguado el gran impacto de nuevo sobre los 400.000 ciudadanos que a diario utilizan el servicio de Rodalies.

Servicio parcial

Respecto al estado de las líneas de Rodalies, Renfe ha informado que en la R1 entre Blanes y Maçanet-Massanes se ha establecido un servicio alternativo por carretera, así como entre Badalona y Montgat (Barcelona), mientras que en el resto de la línea circulan dos trenes por hora y sentido.

En la línea R2 Sud se ha establecido servicio alternativo por carretera entre Castelldefels y Garraf (Barcelona); en la línea R3 hay servicio alternativo por carretera entre Fabra i Puig, La Garriga y Ribes (Barcelona) y no se presta servicio entre Ribes y Puigcerdà (Girona) por causas meteorológicas.

Respecto a la línea R4 hay servicio alternativo por carretera entre Terrassa y Martorell (Barcelona) y entre Martorell Central y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), mientras que entre Manresa y Martorell Central se presta servicio en horario habitual y entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) y Sant Sadurní d'Anoia circula un tren por hora y sentido con nuevos horarios.

Según Renfe la oferta de trenes es la habitual en las líneas R2, R2 Nord y R8, así como en la R16 y R17, y se ha establecido servicio alternativo por carretera en la R11 entre Figueres y Portbou (Girona); en la R13 entre Sant Vicenç de Calders y Lleida; en la R14 entre Reus (Tarragona) y Lleida; en la R15 entre Reus y Riba-roja (Tarragona) y en la RL4 entre Manresa y Cervera (Lleida).

Además, Renfe ha reforzado los auxiliares de información y de atención al viajero en las estaciones afectadas.