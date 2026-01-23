Mercadona, Aldi y DIA alertan de desabastecimiento en algunas tiendas por la limitación de tráfico de la borrasca Ingrid

La decisión de la dirección general de Tráfico (DGT) de paralizar la circulación de camiones de más de 7.500 kilos en 53 carreteras por el riesgo de que la borrasca Ingrid las cubriera de nieve ha ocasionado "un gran embolsamiento de camiones en diferentes puntos y dificultades de acceso a plataformas y tiendas en unas horas en las que no había nevado y, por tanto, no era necesario detener el tráfico", ha denunciado la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas). La entidad, a la que están adscritas grandes cadenas de supermercados como Mercadona, Lidl y DIA, asegura que "han perdido, así pues, muchas horas de servicio muy importantes para el abastecimiento de los supermercados".

La otra gran asociación del sector, Aecoc, concentra el mayor riesgo en Galicia, donde, según observa en un comunicado, "muchos establecimientos podrían quedarse sin suministro de producto fresco en las próximas horas".

Y es que, además del corte que sufre desde hace ya tres días en la provincia de Barcelona la autopista AP-7, una de las vías de entrada de mercancías por carretera desde Francia hacia el centro y el sur de España, este viernes se ha sumado la prohibición de que los vehículos pesados circulen por una zona muy extensa de Castilla y León y de Galicia, además de los accesos a Cantabria y Asturias. "Se ha tratado de una medida preventiva sin precedentes que ha afectado al funcionamiento de las plataformas logísticas y ha generado un grandísimo problema para el transporte de alimentos y productos esenciales".

Aspecto de la autovía A-52 cubierta de nieve a su paso por Rionegro del Puente (Zamora), en una imagen de la DGT. / DGT / Europa Press

"Da la sensación de que la decisión de cortar algunas carreteras responde más a una medida de autoprotección administrativa para evitar responsabilidades, que a criterios técnicos objetivos que realmente las justifiquen", lamenta por su parte la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM). "Da la sensación de que la decisión de cortar algunas carreteras responde más a una medida de autoprotección administrativa para evitar responsabilidades, que a criterios técnicos objetivos que realmente las justifiquen", señala la entidad en un comunicado.

"No se puede matar moscas a cañonazos ni aplicar medidas extremas de forma automática, penalizando injustamente a un sector esencial para el funcionamiento de la economía y el abastecimiento de la población", ha lamentado.

Evitar el acopio para el fin de semana

Para Asedas, que representa además de las tres grandes cadenas ya citadas también representa a Lidl, a Consum y a Spar y a otras distribuidoras regionales como Alimerka, Coviran, MasyMas, Plusfresc y Transgourmet, la decisión de la DGT ha sido a todas luces "desproporcionada, precipitada y establece un preocupante precedente en la garantía del servicio esencial de abastecimiento de productos de primera necesidad". En todo caso, subraya la asociación, se pide a los clientes que eviten "situaciones innecesarias de acopio de alimentos en sus hogares".

"En estos momentos, estamos tratando de concienciar a las autoridades para que, en la medida de lo posible, se mantengan limpias las vías que puedan verse afectadas por la nieve y se dé prioridad a la circulación segura de camiones con productos de primera necesidad con el objetivo de garantizar el abastecimiento a los supermercados y autoservicios durante el fin de semana", agrega la entidad.

Aecoc, por su parte, propone a las autoridades que se "organicen convoyes embolsados que circulen tras máquinas quitanieves para dar paso a vehículos de suministro esencial", que se establezcan "ventanas temporales de paso en tramos estratégicos para evitar posibles roturas de estoc en destino" y que se "priorice la circulación de camiones identificados con carga de primera necesidad".