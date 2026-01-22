Los Reyes inauguran Fitur con una visita 'sorpresa' al pabellón de Andalucía y firman en el libro de condolencias

De riguroso negro en señal de luto por las víctimas de la tragedia de Córdoba, los Reyes han inaugurado esta segunda jornada de Fitur con el tradicional paseo por algunos de los pabellones, que ha concluido con una visita 'sorpresa' al pabellón de Andalucía y la firma en el libro de condolencias por el accidente de tren de Adámuz, que se saldó con al menos 43 muertos.

“Al visitar el pabellón de Andalucía de la 46ª edición de FITUR queremos dejar testimonio, en el libro de firmas, de nuestro dolor compartido con todos los españoles y visitantes a la feria ante la tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz, Córdoba", ha escrito el rey Felipe VI. Palabras que fueron suscritas también por la reina Letizia con su firma.

El recorrido ha comenzado con una visita a algunas de las principales empresas turísticas españolas, como Iberostar, Meliá e Iberia, así como con una parada en el stand del nuevo premio de fórmula 1 de Madrid, donde han estado conversando al lado de un coche de esta modalidad deportiva. Y ha seguido por los pabellones de Italia, Portugal y México, en último lugar como país invitado a esta edición de la feria.

Ha sido entonces cuando se han dirigido al pabellón 5, el de Andalucía, algo que no estaba planeado, pues no se había traslado a los expositores, ni tampoco se había incluido en la programación facilitada a los medios. Casi en la puerta de ese pabellón les recibió la secretaria general para el turismo de la junta de Andalucía, Yolanda de Aguilar.

Según De Aguilar, los reyes, que se mostraron muy cariñosos con ella y le preguntaron cómo estaba yendo la feria, a lo que ella les trasmitió que estaban “intentando salvar la parte profesional". "También le he dicho que estábamos muy tristes y les he agradecido mucho su apoyo y su presencia el próximo día 31 en el homenaje a las víctimas”, ha contado.

La inauguración oficial suele ser uno de los momentos de mayor concurrencia de visitantes y siempre se realiza el primer día de la feria, pero este año se ha trasladado al jueves porque el Rey Felipe VI participó el miércoles en la sesión Plenaria del Parlamento Europeo para celebrar el 40 Aniversario de la adhesión de España y Portugal a la Unión Europea.

Los reyes han realizado su visita en compañía de una comitiva institucional formada por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y el presidente de Fitur, José Vicente de los Mozos.

La feria, que ha estado marcada por el accidente del pasado domingo, cuenta con 10.000 empresas participantes, un 5% más respecto a 2025, 161 países y 967 expositores, lo que supone un crecimiento del 9%. Se calcula que pasarán entre el miércoles y el domingo por sus pabellones al menos los 255.000 visitantes del año pasado, de los cuales 155.000 profesionales y 100.000 más de público general.