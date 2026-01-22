El Ibex 35 repunta un 1,28% y se acerca a máximos tras la relajación de la tensión por Groenlandia

El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una revalorización del 1,28% hasta los 17.663,40 puntos y celebra de esta manera el “marco para un futuro acuerdo” entre Estados Unidos y la OTAN sobre Groenlandia y la retirada de la amenaza de aranceles por parte de Donald Trump en el Foro de Davos.

En su red social Truth Social, Donald Trump afirmó este miércoles que, tras una reunión “muy productiva” con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ambas partes han fijado las bases de un posible acuerdo sobre Groenlandia y, en general, sobre la región ártica. Según Trump, si ese entendimiento llega a materializarse, beneficiará tanto a Estados Unidos como al conjunto de países de la Alianza, y por ello anunció que no aplicará los aranceles previstos para el 1 de febrero.

En el resto de bolsas europeas también se han visto alzas: el Euro Stoxx se ha anotado una revalorización del 1,25% hasta los 5.956 puntos, el Cac 40 francés un 0,99% hasta los 8.148 puntos, el Dax un 1,12% hasta los 24.854 puntos y el FTSE 100 un 0,07% hasta los 10.144 puntos.

En el Ibex 35, ArcelorMittal se ha anotado una revalorización del 6,34% y ha liderado los avances del selectivo español, Puig un 4,46%, Acerinox 4,19%, Grifols un 3,37%, Banco Santander un 2,98% y Solaria un 2,79% y las caídas de cotizadas como Repsol 2,85%, Bankinter 1,48%, Redeia (REE) 0,41%, Inditex un 0,32%, Amadeus un 0,24% y Caixabank un 0,14%.

En España, Bankinter ha dado el pistoletazo de salida a la temporada de resultados empresariales con la presentación de sus cuentas correspondientes a 2025. En concreto, el banco obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.090 millones de euros en el conjunto de 2025, lo que supone un incremento del 14,4% en comparación con las ganancias del año anterior.

En el plano internacional, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha planteado donar mil millones de dólares (850 millones de euros) de los activos rusos congelados en Estados Unidos a la Junta de Paz para la Franja de Gaza, pese a que aún está estudiando la invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de participar en ella.

Alemania cerró el último trimestre del año pasado con un aumento del PIB del 0,2% respecto al trimestre inmediatamente anterior, gracias a la recuperación del sector industrial, según ha informado este jueves el Bundesbank.

El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos experimentó un crecimiento del 1,1% en el tercer trimestre frente a los tres meses anteriores, según se desprende de la segunda estimación publicada por la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio. En cifras anualizadas, el avance fue del 4,4%, seis décimas más y su mejor marca en dos años. Esto supone, además, alejarse del retroceso del 0,6% observado a inicios de 2025, cuando el PIB cayó por primera vez desde principios de 2022.

Este jueves ha comenzado la reunión de dos días del Banco de Japón, que previsiblemente anunciará este viernes que mantiene los tipos sin cambios.

El euro se aprecia un 0,49% y se cambia a 1,174 dólares. El petróleo retrocede en torno a un 2%: el Brent baja a 64 dólares el barril y el WTI a 59,76 dólares.

En metales preciosos, el oro sigue al alza (+0,97%) hasta 4.884 dólares, mientras que la plata repunta un 3% y alcanza los 95,67 dólares. En renta fija, la rentabilidad del bono estadounidense a diez años sube al 4,267%.

En criptoactivos, el bitcoin cotiza en 88.900 dólares y el ethereum en 2.940 dólares.