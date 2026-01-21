El Ibex 35 aguanta los 17.400 puntos tras el apaciguamiento de Trump en Davos

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este miércoles con una revalorización del 0,06% hasta los 17.439,50 puntos tras el arranque de un miércoles marcado por la cautela ante el recrudecimiento de las tensiones internacionales. En los primeros minutos de negociación, el selectivo español se dejaba alrededor de un 0,3%, lo que le llevaba a perder la cota psicológica de los 17.400 puntos y a moverse en torno a los 17.383 enteros. Sin embargo, tras la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Foro de Davos en el que se ha mostrado abierto a negociar "la compra" de Groenlandia el índice ha terminado con una mínima alza.

El mandatario ha aprovechado su presencia en el foro, un día después del primer aniversario de su retorno a la Casa Blanca, para exhibir ante las élites económicas y sociales reunidas en Davos lo que ha calificado de "milagro económico", al tiempo que ha señalado su preocupación porque Europa "no va por buen camino".

Las mayores subidas se las ha apuntado ArcelorMittal con una revalorización del 4,71%, IAG con un alza del 2,99%, Repsol un 2,77%, Puig un 2,62%, Acerinox un 2,14% y Grifols un 1,69%. Por su parte, los mayores descensos los han protagonizado Indra que se ha dejado un 2,89%, Telefónica un 1,67%, Mapfre un 1,23%. Amadeus un 1,06% y Logista un 0,77%.

En el resto de plazas europeas, las caídas se han moderado en mercados como el alemán, el italiano y la media del Euro Stoxx 50. Al cierre de la sesión, el Dax ha caído un 0,64% hasta los 24.525 puntos y el Euro Stoxx 50 se ha dejado un 0,35% hasta los 5.871 puntos. Por su parte, el FTSE 100 británico se ha anotado un alza del 0,10% hasta los 10.137 puntos y el Cac 40 francés se ha revalorizado un 0,08% hasta los 8.069 puntos

En el plano macroeconómico, la atención se ha dirigido al Reino Unido, donde la inflación interanual repuntó en diciembre hasta el 3,4%, dos décimas más que en noviembre. Se trata del primer aumento del coste de la vida en cinco meses, según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística (ONS), una referencia que vuelve a alimentar el debate sobre los próximos pasos del Banco de Inglaterra en materia de política monetaria.

En el ámbito comercial, este miércoles se ha conocido que el pleno del Parlamento Europeo ha acordado este miércoles por una diferencia de apenas diez votos denunciar el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las dudas de su compatibilidad con el Derecho comunitario, lo que en la práctica suspenderá el proceso de ratificación del pacto, pero no necesariamente de su aplicación provisional, que depende de la Comisión Europea.

Asimismo, la comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo ha paralizado hasta que cesen las amenazas de Estados Unidos contra Groenlandia los trámites para validar el acuerdo arancelario por el que Washington se comprometió el pasado verano a limitar a un 15% el arancel sobre compras a la Unión Europea, a cambio de que los europeos no tomaran represalias recíprocas.

El oro se dispara como activo refugio

El barril de Brent cotizaba en los 65,03 dólares al cierre de la sesión europea, un 0,17% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 60,48 dólares, un 0,20% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años ha alcanzado el 3,277%, desde el 3,255% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo se ha mantenido casi sin cambios en los 39,5 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el tipo de cambio del euro frente al dólar se ha situado en los 1,1708 dólares, depreciándose la divisa comunitaria un 0,14% frente al dólar.

En lo que respecta a los metales preciosos, la incertidumbre global desatada por el nuevo conflicto entre Estados Unidos y Europa ha seguido impulsando al oro, que continuaba su escalada y superaba este miércoles por primera vez la cota de los 4.800 dólares, hasta los 4.823,90 dólares con un alza del 1,20%.