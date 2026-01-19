Renfe lanza un plan alternativo de transporte por la suspensión de la línea entre Madrid y Andalucía

Renfe pondrá en marcha desde este martes 20 de enero un Plan Alternativo de Transporte para garantizar la movilidad de los viajeros afectados por el accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba). El dispositivo se mantendrá operativo mientras siga interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

La operadora explica en un comunicado que trabaja para poner a la venta cuanto antes los billetes de estos servicios especiales. El plan combina, en un único título de transporte, los trayectos previstos, incluyendo enlaces por carretera en autobús entre Córdoba y Villanueva de Córdoba (en ambos sentidos), lo que aumentará los tiempos de viaje. Renfe subraya que el objetivo es asegurar la movilidad de quienes deban desplazarse por motivos estrictamente necesarios.

Alta velocidad

Con salida desde Madrid Puerta de Atocha, los servicios especiales circularán a las 7.00, 11.00, 15.00 y 19.00 con destino Sevilla Santa Justa, y a las 9.00, 12.00 y 17.00 hacia Málaga María Zambrano.

En sentido inverso, con llegada a Madrid Puerta de Atocha, habrá servicios especiales desde Sevilla Santa Justa a las 6.03, 9.55, 14.01 y 18.03, y desde Málaga María Zambrano a las 7.55, 11.55 y 15.55.

En cuanto a paradas, los trenes entre Madrid y Villanueva de Córdoba efectuarán parada en Ciudad Real y Puertollano (en ambos sentidos). Los servicios entre Córdoba y Málaga pararán en Antequera, mientras que en los trayectos entre Córdoba y Sevilla no habrá paradas intermedias.

Todas las plazas se venderán en clase turista, con un precio fijo de 40 euros para los recorridos completos con destino Málaga y Sevilla. En las estaciones intermedias se aplicará el importe correspondiente según la distancia. Renfe recuerda que los viajeros pueden solicitar el reembolso gratuito de su billete original y comprar uno nuevo del plan alternativo, o bien realizar un cambio con devolución de la diferencia.

Vía convencional

Además, la compañía ofrecerá servicios especiales por vía convencional (fuera de la alta velocidad). Desde Madrid Chamartín, habrá salidas a las 7.00 hacia Sevilla Santa Justa, a las 15.00 hacia Cádiz y a las 16.25 hacia Granada–Almería (Huércal).

Desde Andalucía hacia Madrid Chamartín, se habilitarán servicios a las 6.35 desde Cádiz, a las 8.31 desde Almería (Huércal)–Granada y a las 15.00 desde Sevilla Santa Justa.

Las circulaciones entre Córdoba y Cádiz pararán en Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y San Fernando. Los viajeros con origen o destino Huelva podrán enlazar mediante servicios de Media Distancia vía Sevilla.

Media Distancia

De forma paralela, Renfe reforzará la línea Madrid–Extremadura–Sevilla con 736 plazas adicionales. Así, los días 20 y 22 de enero habrá servicios a las 10.55 desde Madrid Atocha Cercanías hacia Sevilla, y los días 21 y 23 de enero saldrán a las 11.50 desde Sevilla hacia Madrid Atocha Cercanías.

Por otro lado, quedan suprimidos todos los servicios transversales, siendo la alternativa el viaje con enlace por Madrid.

Algeciras, Ronda y Antequera

Renfe también pondrá en marcha un dispositivo de autobuses, con un vehículo por trayecto, para cubrir los itinerarios Algeciras–Málaga (salida 13.10), Ronda–Antequera (14.45), Málaga–Algeciras (14.40) y Antequera–Ronda (14.00).

Plan de asistencia

La compañía trasladó sus condolencias a los familiares de los fallecidos y señaló que a las 20.45 del domingo activó el Plan de Asistencia a las Víctimas y sus Familiares (PAVAFF) para prestar apoyo psicológico e información a través del teléfono 900 10 10 20. Renfe añadió que, desde el primer momento, movilizó equipos de seguridad y atención al viajero en coordinación con los servicios de emergencia, Adif y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.