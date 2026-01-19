La facturación de la cadena hotelera Riu aumentó un 2,9 % en 2025

La cadena hotelera Riu facturó el año pasado 4.188 millones de euros, lo que representa un 2,9 % más que en 2024, según ha informado este lunes el director general de la compañía mallorquina, Luis Riu.

En un artículo publicado en la web de Riu, su máximo ejecutivo explica que los ingresos brutos de 2025 se han situado por debajo de sus expectativas de crecimiento, situadas en un 5 %.

Las razones principales, argumenta Luis Riu, son la fortaleza del dólar frente al euro, dado que buena parte de su facturación en América se produce en la moneda estadounidense, y el huracán Melissa, que en octubre obligó al cierre de sus siete hoteles en Jamaica.

"Afortunadamente ya hemos recuperado la operación y a nuestros empleados. La industria turística está siendo el motor de recuperación del país", subraya respecto a la situación en la isla caribeña.

Luis Riu recuerda en su análisis que 2025 fue el año en que asumió en solitario el liderazgo de la compañía tras la jubilación de su hermana Carmen, lo que implicó también la mayor implicación en la dirección de la empresa de la cuarta generación de la familia.

Destaca que "uno de los grandes legados" de Carmen Riu ha sido la estrategia de sostenibilidad 'Proudly Committed', que se ha traducido en la introducción del sistema de certificación Ecostars.

"El 90 % de la electricidad que se consume en Riu, ya sea en los hoteles o en las oficinas corporativas, es renovable", ya sea mediante autogeneración con placas fotovoltaicas o con contratos de energía certificada, resalta el director general.

Al concluir 2025, Riu había alcanzado la cifra de 100 hoteles comercializados en 23 países, de los que casi el 90 % son establecimientos en propiedad.

Sus casi 55.000 habitaciones registraron el año pasado una ocupación media del 88 %, con 6,8 millones de huéspedes a los que atendieron 38.955 empleados.