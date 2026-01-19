Escarrer traslada su pésame por el accidente de Córdoba y cancela el foro de Exceltur en Fitur
"Nos unimos al dolor de las víctimas y sus seres queridos, y enviamos todo nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles", ha escrito en sus redes sociales
El consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha trasladado su pesar por el accidente ferroviario ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba) y ha anunciado la cancelación de un foro que Exceltur tenía previsto llevar a cabo en Fitur.
"Nuestro más profundo pesar por el trágico accidente ferroviario ocurrido ayer en Córdoba. Nos unimos al dolor de las víctimas y sus seres queridos, y enviamos todo nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles", ha escrito en su cuenta de la red social X.
Escarrer, quien también ostenta la presidencia de Exceltur, ha anunciado que la organización ha cancelado el Foro de Liderazgo que tenía previsto para este martes en Fitur.
Gesto en solidaridad con las víctimas
La suspensión de este acto, ha apuntado, es un gesto en solidaridad con las víctimas --al menos 39 fallecidos y más de un centenar de heridos-- del accidente.
"El sector turístico, unido, comparte el dolor por una tragedia que nos toca, a todos, muy de cerca", ha señalado.
"Son momentos en los que el conjunto del sector turístico español quiere sumarse al dolor general que supone una tragedia que nos toca muy de cerca y frente a la que queremos mostrar nuestro más profundo respecto, cariño y pesar", ha indicado la organización.
- Las solicitudes de ingreso en las Fuerzas Armadas se duplican en dos años
- Por algo dijo Julio Iglesias en Mallorca que «estoy más allá del bien y del mal»
- Alud de críticas por la rotura del Pi de Pollença: 'Ha sido un fracaso
- Joan Rabassa corona un accidentado Pi de Sant Antoni de Pollença
- La autovía Llucmajor-Campos “ha acelerado la destrucción” del suelo rústico de los municipios del Migjorn y del Llevant, advierte Terraferida
- El alcalde de Pollença responde a las críticas: 'El Pi se rompió por exceso de aforo en la plaza Vella
- Nofre Galmés del bar El Porrón de Manacor: “Hace días que obligo a los clientes. Si quieren hierbas tienen que cantar Sant Antoni”
- El Constitucional rechaza el recurso del Govern contra la ley de Vivienda de Sánchez