Ángel de la Fuente (Fedea): "La reforma del sistema de financiación del Gobierno está ideada para contentar a Cataluña"

Ángel de la Fuente (Gijón, 1962) es el director ejecutivo de Fedea, una fundación para la investigación económica y la propuesta de políticas públicas creada hace cuarenta años por impulso del Banco de España. El académico, ampliamente reconocido como uno de los mayores expertos en la financiación autonómica y miembro de la comisión de expertos de 2017 para su reforma, se muestra crítico con la propuesta de modificación del sistema que ha presentado el Gobierno. En un primer análisis que ha publicado, reconoce algunos avances, pero sostiene que la revisión está diseñada para beneficiar a Cataluña y abre la puerta a que pueda acogerse en el futuro a un sistema de cupo como el vasco y el navarro, en contra de lo defendido por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

¿La propuesta del Gobierno mejora el sistema actual?

No está nada claro. Hay cosas que mejoran, otras que empeoran. Si se abriera a negociarla, podría ser un buen principio para echar a andar.

Frente a las críticas del resto de comunidades, la vicepresidenta Montero ha negado que sea un modelo ideado para contentar a Cataluña, pero de su análisis parece concluirse lo contrario.

Hombre, por favor. Está ideado para contentar a Cataluña. Es muy claro y además lo ha negociado con ERC nada más.

¿Se puede hablar de financiación singular, o no porque Cataluña sigue en el régimen común?

No es el cupo y no sale del régimen común, pero sí que está bastante orientado a darle más dinero. Además, me preocupa mucho esa idea nebulosa de que vamos a ir a un sistema de gestión tributaria que llaman en red. Es una receta para el caos. Si se trocea el sistema y cada comunidad empieza a asumir partes de la gestión tributaria y algunas empiezan a recaudar, a ingresar el dinero, como mínimo hará mucho más difícil el control y la lucha contra el fraude y perderemos economías de escala. Y eso suponiendo buena voluntad. A la agencia tributaria catalana, sobre todo cuando el president de la Generalitat sea nacionalista, no le puedo suponer buena voluntad.

¿Quiere decir que teme que una Generalitat nacionalista se negase a participar en la solidaridad interterritorial o que en una situación como la de 2017 fuese más difícil aplicar un artículo 155 de la Constitución?

Aunque no está en el acuerdo, se abre la puerta a evolucionar hacia el cupo. El siguiente paso imagino que es sacarla del régimen común. En el momento que tienes el dinero, empiezas a negociar bilateralmente y a la baja con el Estado, que es lo que pasó con los territorios forales (las provincias vascas y Navarra). Y si en 2017 hubieran tenido la gestión de los tributos y el dinero en la mano, creo que no habría habido manera de pararlo.

Montero niega que quiera trocear la Agencia Tributaria, dice que se trata de trabajar en red para coordinar mejor.

No es creíble. No hay nada que coordinar. Esto lo tiene que gestionar uno, no 15, y es mejor que sea la Agencia Tributaria del Estado. Eso sí, las comunidades deberían tener una representación efectiva e influencia en su consejo para que les den la información que necesitan.

¿Qué le parece que el Gobierno haya ofrecido que cada comunidad pueda elegir si se queda con el sistema antiguo o va al nuevo?

Mal, es una forma de chantaje. La amenaza es: o te comes lo que te he preparado o vas a sufrir porque no te voy a dar nada y a los demás sí. La ministra ha parido lo que ha parido y ahora pretende imponérselo a las comunidades. No creo que sea la forma de hacer las cosas en un tema de este calado. ¿Cómo se puede aprobar un sistema de financiación con 14 comunidades en contra?

Montero alega que primero intentó negociar campo por campo del modelo.

Empezó a hacerlo con la población ajustada con una propuesta que no le gustó a nadie y que contenía algún disparate bastante curioso. Pero eso no le da carta blanca.

En su análisis critica que el Gobierno quiera dar 21.000 millones más a las comunidades.

No me parece nada bien. Está planteado como que el Gobierno, en su infinita bondad, les regala 21.000 millones. Confirma la percepción que ya tienen las comunidades, y bien fundada, de que pueden gastar más de lo que tienen porque las van a rescatar de alguna manera, ya que esto es un regalo sin condiciones y sin coste político. No sé si las comunidades necesitan más dinero, pero si es así que suban los impuestos y que se vea, que el votante tenga la percepción real de que están subiendo los impuestos.

También apunta que es un riesgo para el Estado, que tiene que reducir su déficit en un momento de presiones de gasto en defensa y pensiones. ¿Cómo cree que el Gobierno compensaría la mayor cesión a las autonomías, con subidas de impuestos o ajustes de gasto?

No veo ninguna intención de hacer ajustes. El principal que habría que hacer sería contener el crecimiento del gasto en pensiones y no parece que esté por la labor. Intentaría colocarlo como deuda mientras pueda, y en algún momento tendría que subir impuestos.

Considera que el núcleo del sistema, con los mecanismos de nivelación vertical y horizontal para reducir las diferencias entre comunidades, es sensato. Pero es muy crítico con los mecanismos adicionales, el IVA Pymes y el Climático.

Quitar los fondos de convergencia me parece estupendo, es lo que pedimos en la comisión de expertos de 2017. Pero sustituirlos por otros engendros, no. Es el medio que han diseñado para beneficiar a Cataluña, particularmente descarado en el fondo de pymes. Si se aplicase el mismo criterio de reparto al IVA de todas las empresas, Madrid se quedaría un 60%.

Montero ha argumentado que el peso de estos fondos adicionales es menor que en el sistema vigente y por tanto distorsionan menos.

Sí, del volumen total es menor, pero está más concentrado en uno. Con el anterior sistema el reparto de esos fondos era aleatorio, se parecía mucho a una lotería. En este es: tú, Cataluña.

Uno de los argumentos del Gobierno para defender su propuesta es que reduce la diferencia de financiación por habitante ajustado entre las comunidades mejor y peor dotadas de 1.500 a 700 euros.

Me parece muy bien, pero habría que haberlo reducido más. Y se podría haber logrado si no hubieran hecho lo que han hecho con Cataluña.

¿Cómo valora las variaciones entre comunidades en financiación por habitante ajustado? Estima que las que más suben son Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y Madrid, mientras que Cantabria, La Rioja, Extremadura y Castilla y León quedan más o menos igual.

Hay cambios que van en la dirección correcta y otros que no. Murcia y Valencia tenían que ganar y podrían haber ganado más. Los que estaban muy bien, como Cantabria y La Rioja, no tenían por qué ganar porque ya estaba muy bien. Pero en el medio hay un margen importante y se podía haber usado mejor.

¿Lo ideal sería que no hubiera diferencia entre comunidades por habitante ajustado?

Si quitamos los fondos nuevos y nos quedamos solo con los dos mecanismos de nivelación, el reparto sería prácticamente plano. Hay una pequeña ventaja en función de la renta, pero queda algo muy parecido a la igualdad total por habitante ajustado, que sería lo lógico. Sin embargo, lo que tenemos al final es bastante distinto de eso.

Es partidario de la ordinalidad, pero critica que solo se aplique a Cataluña.

La ordinalidad por habitante ajustado, no total, tiene todo el sentido del mundo. El sistema tiene que reducir las diferencias entre los que tienen más holgura en relación a sus necesidades y los demás. El que es contribuyente neto y hace un esfuerzo de solidaridad no puede acabar en peor situación que los que se benefician de su aportación. Pero la distorsión de la propuesta se carga la ordinalidad por el trato de favor a Cataluña, que le pone por encima de donde tendría que estar. Y habrá que ver qué hacen por la vía de las transferencias para las competencias no homogéneas. Ya los Mossos están sobrevalorados. Habrá que vigilar las transferencias por las Cercanías que puedan hacer.

En su análisis, se ve que de las tres comunidades que aportan en términos netos al sistema, Madrid incrementa ligeramente su contribución, pero bajan con fuerza las de Cataluña y Baleares. ¿La propuesta es injusta con Madrid?

Sí, se está concentrando cada vez más las aportaciones positivas en Madrid y descargando a los otros. Se ve en el fondo IVA Pymes: 1.441 millones para Cataluña y 191 millones para Madrid.

¿Qué te parece que el Gobierno quiera introducir medidas contra la competencia o 'dumping' fiscal entre comunidades?

No hay ‘dumpling’ fiscal. Es un prejuicio ideológico brutal. El Gobierno lo que no quiere es que la gente baje impuestos porque le parece inmoral. Yo entiendo que tan legítimo es bajarlos como subirlos. Hay que hacer bien las cuentas: lo que le toca a cada uno tiene que calcularse a igual esfuerzo fiscal, que es aplicando la misma escala a todas las comunidades. Y luego, si una quiere subir impuestos para ofrecer mejores servicios, muy bien si sus votantes lo compran. Pero también puede decidir lo contrario: voy a ahorrar en servicios para devolver el dinero a través de menores impuestos. En Madrid, el electorado está contento con esa opción. En Cataluña, con la contraria. No es una cuestión moral ni que una cosa sea buena y otra mala, sino que son opciones políticas y tan legítimas una como la otra. La idea de que Madrid hace 'dumping' porque tiene un margen que los demás no tienen no la veo. Hasta ahora, Madrid estaba en la media de financiación por habitante ajustado, más o menos en la misma posición que Cataluña. Y cuando baja impuestos, se queda con menos dinero, no es que el Estado le compense. Hay algunos impuestos, sobre todo sucesiones, en los que puedes pensar en poner un límite por debajo para que no desaparezca. Pero de eso a que no puedas bajar el IRPF hay bastante diferencia.

La ministra ha abierto la puerta a fijar criterios finalistas en el destino de los recursos después de que el PP propusiera destinar una parte a vivienda, pero siempre que también los hubiera para sanidad y educación de titularidad pública. ¿Tendría sentido?

No. La autonomía hay que tomársela en serio y los fondos finalistas reducen innecesariamente el margen de maniobra para las comunidades en general. Puede haber algún ejemplo específico que pueda tener sentido, pero no como parte del sistema de financiación autonómica.

¿Es mejor que salga esta propuesta, con cambios en la tramitación parlamentaria para mejorarlo, o mantener el del 2009 caducado desde 2014?

No veo mucha diferencia. Lo que sería importante es que hubiera un proceso de negociación para mejorarlo. Me da igual que se haga con el antiguo en vigor o con el nuevo en tramitación, pero que los partidos abran la puerta a una negociación de verdad. Me temo que no es eso lo que la ministra tiene en mente.