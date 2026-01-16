Nissan logra su quinto año consecutivo de crecimiento en España

Nissan ha cerrado el año 2025 con 38.254 unidades, con un crecimiento por encima del 10% y superando las previsiones que manejaba la marca a principios de año. Con este resultado, Nissan alcanza el quinto año de crecimiento consecutivo en el mercado español. En este resultado ha tenido un papel fundamental la red de concesionarios Nissan en España, cuyas ventas han crecido un 14%, totalizando el 87% de las ventas de Nissan en España.

En palabras de Christian Costaganna, CEO de Nissan Motor España: “Para Nissan en España, el año 2025 ha sido muy positivo. Hemos alcanzado el quinto año de crecimiento consecutivo en un mercado tan competitivo como el español, influenciado, entre otros, por la llegada de muchas nuevas marcas. Hemos superado los objetivos que nos propusimos a principios de año, alcanzando un total de 38.254 unidades, más de un 3% por encima de la previsión inicial.”

El buen resultado de Nissan en el mercado español en 2025, además de la clara influencia positiva del comportamiento comercial de la red de concesionarios Nissan, ha estado sostenido por el excelente comportamiento de sus crossovers electrificados.

Para el CEO de Nissan Motor España, las claves de estos resultados se fundamentan en tres pilares: “Tres han sido las claves para este excelente resultado: primero, la eficacia de nuestra red de concesionarios, cuyo crecimiento en ventas ha estado dos puntos por encima de la media del mercado español al registrar un aumento del 14%. Segundo: el incremento del segmento electrificado (incluidos híbridos), que ya supone en España un 62%, y en donde las ventas de Nissan en España este año han alcanzado el 81% en la gama de turismos; es decir, 8 de cada 10 turismos que Nissan vende en España ya son electrificados. Tercero: el excelente comportamiento del Nissan Qashqai, que se reafirma como el crossover híbrido más vendido del mercado y el número 1 en el segmento del renting. En definitiva, un año de crecimiento para Nissan en el mercado español gracias a la red de concesionarios, la electrificación y la tecnología del producto Nissan.”

El Nissan Qashqai ha finalizado el año como número uno en varias categorías, siendo el crossover híbrido más vendido en el mercado español, registrando su mejor marca desde el año 2020, con un total de 19.556 unidades; además de ser el crossover más vendido en el segmento del renting y con un crecimiento de la tecnología híbrida de Nissan, e-POWER, del 26%.

Pero no solo Qashqai ha tenido un buen comportamiento en el mercado. Por su parte, el Nissan Juke ha registrado el mejor volumen de ventas desde el año 2018, totalizando 10.096 unidades, con un crecimiento del 7,6%. El Nissan X-Trail ha obtenido su mejor resultado desde el periodo prepandemia, con un total de 4.454 unidades y un excelente crecimiento del 22,4%, diez puntos por encima de la media del mercado español. Y, finalmente, el crossover eléctrico de la gama Nissan, el Ariya, ha registrado su mejor resultado de la historia en el mercado español con un total de 452 unidades y un crecimiento del 90,7%.

Hay que destacar la magnífica evolución en el mercado español de los vehículos electrificados (incluyendo híbridos), que ya representan casi el 62% del total de las matriculaciones. Las ventas de vehículos electrificados (incluyendo híbridos) de Nissan en España están ya en el 81%, y esta cuota previsiblemente se incrementará este año 2026 con la llegada al mercado español del nuevo Micra eléctrico y el nuevo LEAF.

Los resultados de 2025 confirman que la estrategia de Nissan está alineada con las necesidades reales de nuestros clientes también en Baleares. La combinación de tecnología, electrificación y una red cercana y profesional está siendo clave para consolidar este crecimiento”, señalan desde Nissan Nigorra Baleares, concesionario oficial de la marca en las islas.

Este año 2026, como lo viene haciendo desde hace más de una década y media, Nissan seguirá apostando por la electrificación.