Éxito de participación en la jornada sobre áridos reciclados organizada por TIRME y Mac Insular

El pasado jueves 15 de enero, en el Centro de Información y Educación Ambiental del Parque de Tecnologías Ambientales de Mallorca, se llevó a cabo la Jornada Técnica sobre el Uso de Áridos Circulares en la Construcción. El acto contó con la participación de un centenar de asistentes del ámbito de la administración pública, empresas del sector de la construcción, sector de la minería, universidad y centros tecnológicos como el CEDEX y Tecnalia.

La industria de la construcción está en una transición para ser más circular, más sostenible. En la jornada técnica, organizada por TIRME y MAC Insular, las dos empresas concesionarias del Consell de Mallorca para el tratamiento de residuos, se analizó cómo los diferentes usos estratégicos de los áridos reciclados que se producen en sus instalaciones pueden promover una construcción más circular.

En el transcurso de la jornada, se analizó la situación actual de producción y las características de los áridos reciclados en la isla. Se destacó que Mallorca tiene unas dimensiones ideales para fomentar la economía circular. Los expertos analizaron los potenciales usos de los áridos reciclados, concluyendo que su papel es y será clave en el fomento de la economía circular. El estado actual de la ciencia y tecnología permite un uso de estos áridos con garantías totales y con seguridad ambiental. La presencia y posible recuperación de materias críticas en estos áridos es un aspecto por desarrollar en un futuro inmediato. El uso de estos áridos reciclados ya es una realidad en la construcción de carreteras, en la producción de prefabricados, en la fabricación de cemento y hormigón, en la restauración de zonas degradadas, en los usos en obra civil o en jardinería. En definitiva, la jornada evidenció que la tecnología actual permite fabricar un árido reciclado equivalente al árido natural con todos los beneficios ambientales, técnicos y económicos que ello supone. Los diferentes ponentes de la jornada también destacaron la complementariedad entre los áridos reciclados y los naturales.

El director general de TIRME, Antonio Pons, destacó que “el fomento del uso de los áridos reciclados puede y debe ser un herramienta fundamental para fomentar la economía circular en Mallorca”. Por su parte, el director general de MAC Insular, Jose María Bauzá de Mirabó, afirmó que “en 2025 se han comercializado 243.164 toneladas de áridos reciclados procedentes del tratamiento de los residuos de construcción y demolición, cumpliendo sobradamente con los objetivos de valorización marcados por la normativa ambiental”.

La jornada fue clausurada por la Directora Insular de Residuos del Consell de Mallorca, Margalida Roig, que agradeció a los asistentes su presencia en la jornada y animó a los diferentes sectores presentes a fomentar el uso de los áridos reciclados en la isla destacando que las alianzas entre todos ellos y las administraciones serán la clave del éxito.

Al finalizar la jornada, los asistentes pudieron visitar las instalaciones de TIRME y MAC Insular para comprobar in situ la producción de estos áridos reciclados y los diferentes usos que, a día de hoy, ya son una realidad.