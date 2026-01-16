Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
BBVA Asset Management repartirá un millón de euros en proyectos solidarios y priorizará los de reforestación

Logo de BBVA en 'La Vela', sede el banco en Madrid.

Logo de BBVA en 'La Vela', sede el banco en Madrid. / Eduardo Parra - Europa Press

Redacción Digital

En su octava edición, la Convocatoria Solidaria BBVA Futuro repartirá un millón de euros en donaciones a proyectos solidarios, desarrollados en España, que busquen proporcionar un beneficio social y/o ambiental. Las donaciones se distribuirán entre proyectos de cinco grandes áreas de actuación: Medioambiente, Inclusión Social, Educación, Dependencia, Mayores y Salud y Creación de Empleo para Colectivos Vulnerables, con especial atención al impacto positivo en el bienestar social y la conservación de la naturaleza.

Proteger los bosques para cuidar el futuro

Como principal novedad de esta edición, la convocatoria pone un foco especial en los proyectos medioambientales vinculados a la restauración, reforestación y prevención de incendios forestales, una de las mayores amenazas ambientales a las que se enfrenta España. Los incendios no solo destruyen miles de hectáreas de bosque cada año, sino que afectan directamente a la biodiversidad, al equilibrio de los ecosistemas y a la vida de muchas comunidades rurales. Por ello, esta convocatoria priorizará iniciativas orientadas a la recuperación de los ecosistemas afectados por los incendios de 2025, así como a proyectos de prevención y gestión sostenible del territorio que ayuden a reducir el riesgo de futuros incendios.

Cómo se distribuirá el millón de euros en donaciones en 2026

  • Cinco grandes premios de 72.000 euros para proyectos de cada una de las cuatro temáticas sociales (Inclusión Social, Educación, Dependencia, Mayores y Salud, Creación de Empleo para Colectivos Vulnerables) y para un proyecto de Medioambiente.
  • 20 premios de 32.000 euros de los que 16 premios se destinarán a proyectos sociales de ámbito local y cuatro a proyectos medioambientales de ámbito nacional.

