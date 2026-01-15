Hereu destaca el crecimiento "sereno" del turismo en 2025, casi el doble en gasto (+6,8%) que en número de visitantes (+3,5%)

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha celebrado el crecimiento "sereno" del sector en España, tanto en métricas cuantitativas, como la afluencia de visitantes, pero también cualitativas, entre las que destaca el gasto medio de los turistas extranjeros en España.

En la presentación del informe de 'Balance Turístico de 2025', el ministerio ha compartido la previsión de volumen de turistas correspondiente al año pasado. Contando con los datos de diciembre, España ha vuelto a batir el récord de llegadas, con 97 millones de turistas extranjeros, lo que supone un 3,5% más que el pasado año.

Crecimiento del gasto medio

Sin embargo, también se ha observado un alza considerable en el gasto medio en destino de dichos visitantes, que asciende hasta 135.000 millones de euros, un 6,8% más que en 2024. Descontando los efectos inflacionarios, el alza se modera hasta el 4%, pero Hereu ha destacado que dicha cifra sigue siendo superior al crecimiento en volumen de visitantes.

Ampliando el rango de comparación, respecto a 2019, el gasto medio de los turistas ha experimentado un alza del 20,5%.

“Es importante que tomemos consciencia de que estamos creciendo, pero de la manera, al ritmo y con los elementos cualitativos que creemos que son deseables para el modelo de la triple sostenibilidad económica, social y ambiental", ha destacado Hereu, afirmando que, la semana próxima, España y Madrid se convertirán en "el epicentro del turismo mundial", con motivo de la celebración de Fitur del 21 al 25 de enero.

Por otra parte, Hereu ha destacado también las nuevas tendencias vistas durante 2025, entre las que destacan un mayor crecimiento de las llegadas en temporada media y baja o más visitas vinculadas a ámbitos como la cultura o la gastronomía. Según el ministro, en esta clase de visitas, el turista "gasta más y genera más valor añadido", poniendo como ejemplo el turismo científico que atraerá el eclipse solar del próximo mes de agosto.

Al mismo tiempo, Hereu ha puesto en valor el fenómeno de desconcentración ocurrido en 2025, con un alza en las visitas a lo que Turismo llama "la España verde y de interior", así como el crecimiento de mercados "de alto valor añadido", entre los que destacan EEUU y Latinoamérica.

Crece la satisfacción y la probabilidad de volver

A su vez, el ministro se ha congratulado de resultados de satisfacción de los visitantes, elaborados con miles de encuestas recogidas por el organismo. Según las cifras, el 97% de los visitantes afirmaron estar "satisfechos" con su estancia, y el 69% dijo estar "muy satisfecho", con el mismo porcentaje, un 4% más que el año pasado, sosteniendo que volverá en los próximos doce meses.

Otra de las métricas que han experimentado un alza respecto a 2024 ha sido el empleo turístico. Tal y como se desprende de los datos, en diciembre de 2025 había 2.725.942 personas afiliadas al sector turístico, un 2,4% más que el año pasado. Además, los asalariados en el sector crecieron un 4%.

Disminuye la temporalidad

Respecto a la temporalidad, Hereu ha puesto de manifiesto que una de las labores primordiales del ministerio es seguir disminuyendo la tasa, que en 2025 fue del 19,1%, un 0,3% inferior a 2024.

Al margen del balance de 2025, Turismo ha presentado también las previsiones para el primer cuatrimestre de 2026. Los cuatro primeros meses del año reportarán a España 26 millones de visitantes internacionales, un 3,7% más que en 2025, así como 35.000 millones de euros, con un alza del 2,6%, invirtiéndose de esta manera la tendencia observada en 2025.

La tensión geopolítica no hace mella en el sector

Respecto a los elementos de tensión social vinculados al auge del turismo, Hereu ha destacado que, a través de "la estabilización de las cifras de crecimiento", España puede permitirse su objetivo en el sector, "seguir desarrollando la Estrategia Sostenible de Turismo 2030".

Por último, el ministro ha reparado en las tensiones geopolíticas presenten en la actualidad en el mundo, afirmando que, hasta el momento, el ministerio no cuenta con datos "que hagan prever que el turismo se vaya a resentir". "2025 ha expresado a nivel global que el turismo es muy resiliente, porque desgraciadamente ya hemos vivido esta clase de episodios, pero el sector sigue desarrollándose", ha concluido.