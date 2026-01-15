China lleva a la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE a un nuevo récord en el registro de marcas y diseños comunitarios

La Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO, por sus siglas en inglés) bate su propio récord de solicitudes para el registro de marcas y diseños industriales. Un récord en el que tiene mucho que ver el incremento de las peticiones llegadas desde China, donde las empresas han pasado de copiar productos europeos y americanos a liderar la innovación en todo el mundo y protegerla con todas las herramientas a su alcance.

En total, la agencia que dirige João Negrão contabilizó el año pasado 327.735 nuevas solicitudes de marcas y de dibujos y modelos de la UE. Una cifra que supone un incremento del 7,8 % sobre los registros del año anterior y que supone un nuevo máximo histórico para el organismo, por encima de las 313.928 que recibió en 2021.

Un récord que llega, además, cuando justo se cumplen 30 años desde que en enero de 1996 la EUIPO empezara a tramitar la primera de estas figuras, que permite proteger la propiedad de una marca en todo el territorio de la UE.

Evolución del número de solicitudes de marcas y diseños recibidos por la EUIPO. / EUIPO

Así, del total de solicitudes del año pasado, hasta 196.886 fueron de marcas, con un incremento del 9,1 % y un claro protagonista: China. El gigante asiático se consolida como el país que más peticiones presenta, con 31.265, lo que supone un incremento del 13,3 % y prácticamente el 16 % del total de registros.

En este sentido, basta recordar que los fabricantes chinos han tomado la delantera en la fabricación de todo tipo de aparatos eléctricos y ahora también del sector del automóvil para comprender esta evolución.

En segundo lugar, se mantiene Alemania, de la que proceden el 12,7 % de todas las solicitudes; Estados Unidos, con un 9 %; Italia (6,9 %) y España (6,4 %). En su conjunto las empresas europeas todavía representan una mayoría de los peticionarios, con un 57,5 % del total.

Por categorías

Por categorías, el más voluminoso es el correspondiente con servicios de gestión empresarial -lo que incluye, por ejemplo, la venta online-; seguidas por las marcas relacionadas con aparatos eléctricos, las de servicios tecnológicos, actividades educativas y deportivas y, en quinto lugar, las de ropa y calzado, según el balance distribuido este lunes por la propia EUIPO.

Por lo que respecta a los registros de diseños y dibujos industriales -una figura que protege, por ejemplo, determinado modelo de calzado o el aspecto de un móvil-, la oficina recibió 130.849 solicitudes, lo que supone un aumento del 6% y el segundo año consecutivo con cifras récord.

Por primera vez, las solicitudes de fuera de la UE fueron mayoría, con el 52% del total. Y si, en el caso interior, China ya era el país del que procedía el mayor volumen de peticiones, con en los diseños es absolutamente preponderante, con casi un 30 % de todos los tramitados. En segunda posición vuelve a aparecer Alemania, con un 13,4 %; seguida de Italia (10,5 %); Estados Unidos (8,65 %); Polonia (4,2%); Francia (4%); y España (3,4%).

Indicaciones geográficas

En cuanto a la nueva competencia que asumió el pasado mes de diciembre, la de registrar también las nuevas Indicaciones Geográficas de productos artesanales e industriales, la EUIPO se estrena con 45 solicitudes, procedentes de Francia y Portugal, donde ya existía esta figura a nivel nacional.

El director ejecutivo de la EUIPO, João Negrão. / ALEX DOMÍNGUEZ

El director ejecutivo de la oficina, el portugués João Negrão, valoraba a través de su cuenta de LinkedIn que "estas cifras transmiten un mensaje contundente: a pesar de la incertidumbre mundial, el sistema de propiedad intelectual de la UE muestra altos niveles de resiliencia y las empresas europeas confían en la EUIPO para proteger los resultados de sus inversiones en innovación".

Negrão señala la importancia de aprovechar este récord para avanzar el Plan Estratégico que tiene en marcha la EUIPO, en el que se ha marcado el objetivo de difundir entre las pymes estas figuras de protección.