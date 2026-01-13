Los principales banqueros centrales firman un manifiesto en solidaridad con Powell y la independencia de la Fed

Los principales banqueros centrales a nivel internacional, incluida Christine Lagarde (BCE) y Pablo Hernández de Cos, ex gobernador del Banco de España (BdE), director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS) y favorito para suceder a Lagarde en el BCE, han firmado un manifiesto este martes expresando su solidaridad con la Reserva Federal de EEUU (Fed) y su presidente, Jerome Powell, tras hacerse pública la investigación que el Departamento de Justicia estadounidense ha incoado contra Powell.

"La independencia de los bancos centrales es fundamental para la estabilidad de precios, financiera y económica, en beneficio de los ciudadanos a quienes servimos", señala el comunicado. Además de Lagarde y Hernández de Cos, los banqueros firmantes han sido Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra; Erik Thedéen, gobernador del Riksbank de Suecia; Christian Kettel Thomsen, presidente del Consejo de Gobernadores del Danmarks Nationalbank; Martin Schlegel, presidente del Consejo de Gobierno del Banco Nacional Suizo; Michele Bullock, gobernadora del Banco de la Reserva de Australia; Tiff Macklem, gobernadora del Banco de Canadá; Chang Yong Rhee, gobernador del Banco de Corea del Sur; Ida Wolden Bache, gobernadora del Norges Bank; y Gabriel Galípolo, gobernador del Banco Central de Brasil.

En representación del BIS, han sido firmantes tanto Hernández de Cos como François Villeroy de Galhau, presidente del Consejo de Administración del BIS y gobernador del Banco de Francia. En la declaración conjunta, uno de los puntos principales defendidos por los banqueros ha sido la preservación de la independencia de la institución, "con pleno respeto al Estado de derecho y la rendición de cuentas democrática".

A su vez, expresan que Powell ha desempeñado su cargo "con integridad, centrado en su mandato y con un compromiso inquebrantable con el interés público". "Para nosotros, es un colega respetado, muy estimado por todos los que han trabajado con él", concluye el comunicado.

Apoyo de tres exgobernadores de la Fed

Lo cierto es que el apoyo hacia Powell no solo procede de Europa, sino también de su propio país. Un grupo de figuras económicas relevantes en EEUU emitió también el pasado lunes un manifiesto a favor de la independencia de la Fed y el papel de Powell al frente de la misma. Tres ex gobernadoresde la Reserva Federal, Alan Greenspan, Ben Bernanke y Janet Yellen, fueron firmantes, además de los ex secretarios del Tesoro Timothy Geithner, Jacob Lew, Henry Paulson y Robert Rubin.

Otras figuras de peso en la economía estadounidense, como el ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) y profesor de Harvard Kenneth Rogoff, se han sumado también a la ola de apoyo hacia Powell. En el documento, las autoridades señalan que la independencia de la Fed y la propia percepción pública de la misma son "cruciales" para el desempeño económico del país. Además, señalaron que la institución ha logrado los objetivos fijados por el Congreso: precios estables, máximo empleo y tipos de interés moderados a largo plazo.

Respecto a la investigación emprendida sobre Powell, relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del organismo, los economistas consideran que se trata de "un intento sin precedentes de utilizar ataques fiscales para socavar dicha independencia". "Así es como se formula la política monetaria en mercados emergentes con instituciones débiles, con consecuencias muy negativas para la inflación y el funcionamiento de sus economías en general. Esto no tiene cabida en Estados Unidos, cuya mayor fortaleza es el Estado de derecho, la base de nuestro éxito económico", apostillan.