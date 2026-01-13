Carlos Torres afirma que BBVA generará 49.000 millones hasta 2028 para crecer y remunerar al accionista

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha indicado que la entidad prevé generar hasta 49.000 millones de euros de capital "de máxima calidad" en los tres próximos años, hasta 2028, destinado a financiar el crecimiento del banco y la remuneración al accionista.

En una entrevista publicada a través de la web de BBVA, con motivo de balance acerca del año 2025, Torres ha afirmado que el pasado ha sido un año "magnífico", que coloca a la entidad "en su mejor momento". "Aunque el entorno fue complejo, con tensiones geopolíticas, con guerra comercial, nuestras fortalezas estructurales y nuestra estrategia nos han llevado a tener un crecimiento extraordinario en el año, en todos los mercados, particularmente en España", ha afirmado el directivo.

Capital para crecer y premiar al accionista

En cuanto a las previsiones de BBVA para el año 2026, Torres ha adelantado la cifra de 49.000 millones de capital de máxima calidad (CET1), que la entidad vizcaína prevé generar entre 2025 y 2028, teniendo en cuenta el capital al inicio del periodo.

"La prioridad absoluta es financiar el crecimiento, el crecimiento del que hablaba antes, que es un crecimiento importante. Y eso prevemos, estimamos, que consumirá 13.000 millones de los 49.000. Los otros 36.000 millones los dedicaremos a remuneración a nuestro accionista", ha subrayado Torres, indicando que adquieren "el firme compromiso" de devolver a los accionistas "todo el capital excedentario por encima del 12%".

Récord en bolsa y planes de crecimiento

En otro orden, el presidente del banco ha destacado como hito logrado en 2025 el récord de capitalización bursátil de 115.000 millones de euros, máximo histórico para BBVA. Durante la sesión bursátil de este martes, la entidad alcanzaba ya una capitalización superior a los 119.000 millones. "Todo esto se ha reflejado en la cotización de la acción que se ha más que duplicado en el año y que ha supuesto un retorno total para nuestros accionistas del 124% cuando sumamos también el valor de los dividendos que hemos pagado en el año", ha ampliado Torres.

Como no podía ser de otra manera, el presidente de BBVA ha hablado acerca del futuro de la entidad tras el fracaso de su operación más ambiciosa: el rechazo de la OPA sobre el Sabadell, conocido el pasado 16 de octubre, que supuso un shock para el banco y para Torres, que esperaba obtener entre el 40% y el 45% del capital de los accionistas institucionales. Respecto a los planes de crecimiento de la entidad, Torres ha destacado tanto el plano nacional, europeo e internacional.

"Tenemos perspectivas de crecimiento en España, donde prevemos hacerlo más que los competidores. En Europa, donde tenemos la apuesta digital, en Italia y Alemania, está funcionando muy bien, y seguirá creciendo con fuerza. En México, con el dinamismo que lo caracteriza, el crédito seguirá creciendo más que el PIB", ha desarrollado, mencionando también frentes como Turquía, donde el banco tiene uno de sus principales caballos de batalla, Garanti BBVA, segunda entidad privada de mayor tamaño del país, o América del Sur, que ha tildado de "región clave".

Liderar en Inteligencia Artificial

A renglón seguido, Torres ha expresado su convicción de que BBVA "lidere la banca en la era de la inteligencia artificial", la gran revolución tecnológica del presente, "al igual que ya lo hizo en lo digital y hacia el móvil". En este sentido, el directivo salmantino ha reflexionado que la IA cambia "cómo tomamos decisiones, cómo trabajamos, y cómo vivimos".

Para encabezar el uso de la IA en banca, Torres ha indicado que BBVA ha elaborado una hoja de ruta con ocho iniciativas clave, entre las que destacan un agente de IA personalizado, disponible a cualquier hora; el banquero IA, que apoyará a todos los empleados; o la IA en desarrollo de software. Ampliando este aspecto, el presidente de la entidad ha recordado la alianza establecida con OpenAI, creador de ChatGPT, a finales de 2025, que les permite "acelerar la ejecución de dichas iniciativas".