La riqueza neta de los hogares españoles sube un 9,4% en el tercer trimestre y su deuda se mantiene en mínimos del 2000

La riqueza financiera neta de los hogares españoles e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH) se situó por encima de los 2,54 billones de euros a cierre del tercer trimestre de 2025, lo que supone un aumento del 9,4% en tasa interanual, según las cuentas financieras publicadas por el Banco de España este viernes.

Por su parte, la deuda de las familias se incrementó un 3,2% interanual en el tercer trimestre de 2025, pasando de 692.000 millones en septiembre de 2024 a 714.000 millones en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en porcentaje de PIB, la deuda de los hogares se redujo un punto, al situarse en el 43,1% al finalizar septiembre, frente al 44,1% de un año antes, valores que no se observaban desde el primer trimestre del año 2000.

En porcentaje del PIB, los activos financieros netos de los hogares representaron un 153,7%, casi 5,5 puntos porcentuales más que en el tercer trimestre de 2024 y del promedio contabilizado desde el año 2022.

El saldo total de los activos financieros de los hogares (riqueza financiera bruta) se situaron en un 200,7% del PIB, por encima del 195,95% de hace un año.

El Banco de España explica esta evolución en el ligero aumento de las participaciones en el capital y en los fondos de inversión, que se vio compensado con la evolución a la baja de efectivo y depósitos.

En relación con la distribución por instrumentos del total de activos de las familias, en el tercer trimestre de 2025, el componente efectivo y depósitos se situó en niveles mínimos de los últimos 30 años, aunque supuso el 33,9% del total de los activos financieros. Por su lado, las participaciones en el capital (32,3% del total) y en fondos de inversión (17,07%) se situaron cerca de máximos, mientras que en seguros y fondos de pensiones alcanzaron el 11,8% a cierre de septiembre.

Según el Banco de España, el avance de la riqueza neta de los hogares se explica principalmente por las revalorizaciones de los activos, especialmente las participaciones en el capital y fondos de inversión. En cuanto a las transacciones netas, se observa un ligero aumento frente al promedio desde 2022.

La deuda de empresas y hogares sube, pero baja en términos de PIB

La deuda consolidada de las empresas y los hogares ascendió a 1,731 billones de euros en el tercer trimestre de 2025, lo que supone un incremento del 1,2% con respecto al mismo trimestre de 2024.

No obstante, en términos del PIB, la ratio prosiguió su senda de moderación, al situarse en un 104,5%, frente al 109% del PIB de un año antes.

Las cuentas financieras de la economía española, publicadas hoy, muestran que la deuda de las empresas se mantuvo prácticamente estable en el tercer trimestre de 2025, al situarse en 1,018 billones de euros, frente a los 1,019 billones de euros a cierre de septiembre de 2024.

En términos del PIB, la deuda de las empresas descendió desde el 64,9% del tercer trimestre de 2024 hasta el 61,4% a cierre de septiembre de 2025, alcanzando un mínimo no observado desde el tercer trimestre de 2001.