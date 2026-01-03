España disparó sus relaciones con Venezuela en 2024 con un aumento del déficit comercial del 137%

Venezuela vive momentos de convulsión política tras el ataque militar lanzado por Estados Unidos. Las relaciones históricas entre España y Venezuela ha hecho que muchas grandes compañías del Ibex 35 como Repsol, Telefónica, BBVA y Mapfre tengan presencia en el país caribeño. En el plano bilateral, en 2024 las exportaciones españolas a Venezuela subieron a 230 millones de euros, mientras que las importaciones desde Venezuela alcanzaron 1.390 millones, ampliando el déficit comercial. El comercio entre España y Venezuela se aceleró con fuerza en 2024, pero lo hizo con un claro coste en la balanza: el déficit comercial saltó hasta -1.160 millones de euros, frente a los -488 millones del año anterior, lo que supone un aumento del 137% al comparar ambas cifras, según recoge el Informe País de la Oficina Económica y Comercial de España en Caracas.

El principal motor de ese deterioro fue el petróleo. Según el mismo documento, las importaciones españolas desde Venezuela crecieron asociadas a la importación de crudo para Repsol, que estaría usando estos envíos para cobrar parte de la deuda de la compañía estatal venezolana PDVSA.

La composición del intercambio explica por qué el saldo se desequilibra tan rápido: los combustibles y lubricantes representaron el 94,59% de lo importado por España desde Venezuela en 2024. Muy por detrás aparecen partidas como moluscos y crustáceos (2,28%), semielaborados de aluminio (1,74%), ron (0,56%) o cacao (0,08%).

La otra cara del año fue el empuje exportador. Las exportaciones españolas a Venezuela alcanzaron 230 millones de euros en 2024, tras varios ejercicios de recuperación desde el mínimo de 2021, y el informe cifra el aumento en un 57% frente al año anterior.

La cesta exportadora es bastante más diversificada que la importadora. Entre los principales productos vendidos por España en 2024 figuran combustibles y lubricantes (31,33%), además de cerámica, farmaquímica, aceite de oliva, confección, cosmética, maquinaria agrícola, papel y componentes de automoción, entre otros.

Telefónica ansía salir del país

En servicios, el informe apunta un freno: en 2023 las ventas españolas de servicios a Venezuela bajaron a 72 millones (desde 110 millones en 2022), mientras que las importaciones de servicios se situaron en 43 millones.

En inversión, el documento recuerda que Venezuela fue un gran destino para el capital español, pero hoy el flujo es más modesto: 36,2 millones de euros de inversión desde España en 2024, con presencia de compañías como BBVA, Telefónica y Mapfre, y un stock de inversión directa de 279,75 millones en 2023. La operadora de telecomunicaciones ya ha anunciado su deseo de salir de Venezuela, Chile y México y concentrarse en sus mercados más rentables como son Brasil, Alemania y España. Sin embargo, la compañía que lidera Marc Murtra no lo tendrá fácil, ya que el país caribeño arrastra graves problemas económicos.

La inflación vuelve a marcar a Venezuela

El ICEX recuerda que Venezuela ha sufrido “la peor crisis económica” de un país sin guerra, con una caída del PIB cercana al 80% desde 2013, hiperinflación y un éxodo de unos ocho millones de personas. Tras ciertos cambios económicos iniciados en 2019 —apertura a importaciones, relajación de controles y despenalización del uso del dólar—, el PIB llegó a crecer un 3% en 2024 según el FMI, pero la dinámica se rompe ahora por la presión externa sobre el crudo.

La vulnerabilidad se ve en el termómetro más sensible: la inflación. Aunque el Banco Central dejó de actualizar datos, el informe recoge estimaciones privadas que sitúan la inflación de 2024 en el 85%, y destaca un fuerte repunte en 2025 en paralelo a la depreciación del bolívar: el Observatorio Venezolano de Finanzas la coloca en el 172% interanual a 30 de abril

La relación bilateral arrastra además un capítulo financiero relevante: a cierre de 2024, la deuda de Venezuela frente a España ascendía a 227,5 millones, y el informe señala un riesgo en vigor con CESCE de 154,7 millones, “todos ellos impagados”.