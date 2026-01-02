El turismo bate récords hasta noviembre al sumar 91,5 millones de visitantes y 126.707 millones de gasto

El sector turístico español ha alcanzado cifras nunca vistas en la serie histórica durante los primeros once meses de 2025. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), España recibió 91,5 millones de turistas internacionales, lo que supone un incremento del 3,4% respecto al mismo periodo del año anterior y marca un récord en la serie Frontur.

Este dinamismo en las llegadas se ha visto acompañado por una rentabilidad sin precedentes: el gasto total de los visitantes escaló hasta los 126.707 millones de euros, un 6,9% más que en 2024.

Lo más relevante de este balance económico es que el desembolso acumulado hasta noviembre ya supera el gasto de todo el año 2024 completo, el cual ascendió a 126.282 millones de euros.

Esta evolución consolida una tendencia en la que el gasto crece por encima del volumen de visitantes, un objetivo estratégico para el sector que busca priorizar la calidad y la sostenibilidad del modelo turístico.

Reino Unido lidera el mercado y Madrid despega en gasto

En el análisis por mercados emisores, Reino Unido se mantiene como el principal motor del turismo hacia España. Hasta noviembre, llegaron 18,2 millones de británicos (un 3,9% más), quienes generaron el 17,8% del gasto total acumulado. Le siguen en importancia Francia, con más de 12 millones de turistas, y Alemania, con 11,4 millones,.

En cuanto al destino de los fondos, Cataluña lidera el gasto acumulado en el año con el 18,5% del total, seguida de Canarias (17,5%) e Islas Baleares (16,4%).

Sin embargo, el dato específico de noviembre destaca el vigor de la Comunidad de Madrid, que registró el mayor crecimiento en gasto con un alza del 14,6% interanual, mientras que Canarias se posicionó como el destino preferido del mes al captar el 27,7% del desembolso total.

Aumento de la rentabiliad por turista

La eficiencia económica del sector se refleja en el incremento de los indicadores de gasto individual. En noviembre, el gasto medio diario por turista se situó en 188 euros, un repunte del 5,4% respecto al año anterior. Por su parte, el gasto medio por viaje alcanzó los 1.399 euros, lo que supone un incremento anual de casi el 3%.

En noviembre el alojamiento hotelero fue la opción preferida, concentrando el 57,6% del gasto total del mes, con un incremento del 4,7%. El gasto de quienes contrataron estos servicios creció un 10,4%, superando notablemente el aumento de los turistas que viajaron de forma independiente.

Los datos registrados este viernes también muestran como el transporte internacional (no incluido en paquete) representó la mayor partida de gasto en noviembre (22,4%), seguida de las actividades y el alojamiento.

Hacia los 100 millones de turistas

Este escenario de récords conjuntos en afluencia y rentabilidad sitúa a 2025 como un año histórico para la industria turística española, impulsada por la desestacionalización y un perfil de visitante con mayor capacidad de desembolso.

Con un acumulado de 91,5 millones de turistas internacionales hasta el mes de noviembre el sector turístico español enfila el cierre del año con la mirada puesta en la emblemática cota de los 100 millones de visitantes.

Teniendo en cuenta que solo en el mes de noviembre llegaron al país 5,8 millones de viajeros (un 2,1% más que el año anterior) y que el crecimiento acumulado en los primeros once meses se sitúa en un sólido 3,4%, la inercia de los datos sugiere que España terminará 2025 estableciendo un nuevo techo histórico que se aproximará a esa cifra redonda, consolidando un ejercicio de éxito sin precedentes tanto en afluencia como en rentabilidad.