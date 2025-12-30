La inflación baja una décima en diciembre y cierra el año 2025 en un 2,7%

España llevaba unos cuantos diciembres, un mes de gran consumo tanto en los hogares como fuera de ellos, recibiendo algún que otro susto con la inflación. Pero este diciembre, rompiendo con la norma, los precios han bajado una décima, hasta situarse en el 2,9%. Es, justamente, el mismo dato con el que empezó el año 2025, un ejercicio que tuvo un arranque muy prometedor después de la oleada inflacionista de los años previos, pero que termina con una tasa media del 2,7% según el dato adelantado del IPC correspondiente el último mes del año, que ha publicado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con ello, España se aleja del objetivo marcado para este año por el Banco Central Europeo (BCE), que estableció en el 2% la inflación para el año que ahora se termina. La buena noticia es que después de que en octubre el dato del IPC alcanzara su nivel más alto en los 16 meses anteriores, ahora ha encadenado dos meses seguidos con descensos.

EVOLUCIÓN DEL IPC EN LOS ÚLTIMOS MESES Gráfico que muestra la evolución del IPC en los últimos meses.

Esta vez, el principal causante de esta moderación han sido los carburantes, ha indicado el Ministerio de Economía en un comunicado, en el que también constata que la tasa media con la que se completa el ejercicio de 2025 es una décima inferior a la de 2024, lo que, a su entender, permite "que las familias sigan recuperando poder adquisitivo". En una primera valoración a través de la red social X, el ministro Carlos Cuerpo, ha celebrado los resultados con los que acaba el año.

La inflación subyacente, la que no tiene en cuenta los precios más volátiles de los alimentos y de la energía, se queda en diciembre en el 2,6%, con lo que acaba el año en una media del 2,3%, frente al 2,9% de 2024, según destaca también el ministerio.

¿Por qué España sigue lejos del objetivo del BCE?

Aunque el dato medio del IPC de 2025 iguala finalmente las previsiones hechas por organismos como la CEOE, que había pronosticado que los precios iban a situarse este año en un promedio anual del 2,7%, lo cierto es que, tras el apagón del pasado mes de abril, la euforia con la que había empezado la inflación se diluyó. Los precios en España acaban más cerca del 3% que del 2% que había marcado el BCE. Algunos analistas atribuyen el cambio de comportamiento a los precios que ha tenido desde entonces la electricidad. Para BBVA Resarch, por ejemplo, la subida de la luz, que suma un 8% desde esa fecha, restará incluso una décima al crecimiento del PIB en 2025 y 2026.

Con todo, la patronal española estima que en 2026, el IPC podría seguir moderándose, como ha venido haciendo estos dos últimos meses, y quedarse ligeramente por encima del 2%. La fundación Funcas, por su parte, que había fijado un cierre de año con una tasa del 2,8% de media, prevé que en 2026 está descenderá hasta el 2,4%. La entidad revisó hace unas semanas sus estimaciones al alza, como consecuencia de "la resistencia de la inflación en alimentos y servicios y a lo que define como "un escenario de 'inflación pegajosa' en ciertos sectores clave", según sus informes más recientes de finales de 2025.